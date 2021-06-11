У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражають
У Запоріжжі під час негоди над небом зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Олександр Позняков.
Так, явище фотограф зазнімкував, 10 червня, у Хотинському районі Запоріжжя.
"Апокаліпсис" над Бабуркою, виглядало епічно, потужність стихії вражає", - підписав свою світлину фотограф.
Фото: незвичайне явище у Запоріжжі (facebook,com/Олександр Поздняков)
Окрім того, користувачі поділилися фотографіями, як це явище виглядало на Набережній магістралі.
Фото: незвичайне явище у Запоріжжі (Facebook.com/Olena Letnikova Guz)
У коментарях користувачі пишуть, що бачили різне, але це явище фантастичне.
- Це фантастика! Не очікувала побачити таке в Запоріжжі.
- Бачила різне. Але таке вперше. Дуже красиво
- Так, вражає.
Раніше ми повідомляли, що показали фото, як у Криму "закипіло" Чорне море.