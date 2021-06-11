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У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражають

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Запоріжжя, П'ятниця 11 червня 2021 18:38
У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражають Колаж РБК-Україна: у Запоріжжі помітили незвичайне явище
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі під час негоди над небом зафіксували неймовірно красиве і водночас страхітливе явище - мезоциклон.

Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Олександр Позняков.

Так, явище фотограф зазнімкував, 10 червня, у Хотинському районі Запоріжжя.

"Апокаліпсис" над Бабуркою, виглядало епічно, потужність стихії вражає", - підписав свою світлину фотограф.

У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражаютьФото: незвичайне явище у Запоріжжі (facebook,com/Олександр Поздняков)

Окрім того, користувачі поділилися фотографіями, як це явище виглядало на Набережній магістралі.

У Запоріжжі над небом зафіксували незвичайне явище: фото вражаютьФото: незвичайне явище у Запоріжжі (Facebook.com/Olena Letnikova Guz)

У коментарях користувачі пишуть, що бачили різне, але це явище фантастичне.

  • Це фантастика! Не очікувала побачити таке в Запоріжжі.
  • Бачила різне. Але таке вперше. Дуже красиво
  • Так, вражає.

Раніше ми повідомляли, що показали фото, як у Криму "закипіло" Чорне море.

Також українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

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