В Запорожье маленькие украинцы организовали "магазин", отдавая прибыль ВСУ (видео)

В Запорожье дети делают все, чтобы приблизить нашу победу в войне с Россией. Так, маленькие украинцы во дворе организовали импровизированный магазин, где можно купить что-либо, а прибыль пойдет на ВСУ.
О благородном поступке детей сообщается в одном из Telegram-каналов.
Так, прямо на обочине двора маленькие дети предлагают купить разные безделушки - наклейки, картинки, рисунки, открытки. Цены небольшие - стартуют от 5 гривен. Вся прибыль идет в помощь украинским защитникам.
Дети необычайно светлые, они улыбаются и верят в победу так же, как и взрослые.
Напомним, что дети по всей Украине объединяются, чтобы своими усилиями помогать украинской армии. России не удалось сломать украинцев, наоборот - они создали наше единство во всем.
Напомним, что во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.
Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.
А также мы писали о том, что 6-летняя дочь погибшего военного делает своими руками украшения и продает, чтобы собрать на автомобиль для ВСУ.