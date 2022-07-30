В Запорожье маленькие украинцы организовали "магазин", отдавая прибыль ВСУ (видео)

Как дети помогают ВСУ

Так, прямо на обочине двора маленькие дети предлагают купить разные безделушки - наклейки, картинки, рисунки, открытки. Цены небольшие - стартуют от 5 гривен. Вся прибыль идет в помощь украинским защитникам.

Дети необычайно светлые, они улыбаются и верят в победу так же, как и взрослые.

Напомним, что дети по всей Украине объединяются, чтобы своими усилиями помогать украинской армии. России не удалось сломать украинцев, наоборот - они создали наше единство во всем.