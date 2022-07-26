Во Львове дети готовят и продают лимонад, чтобы помочь ВСУ: уже собрали большую сумму

Во Львове дети начали торговать лимонадом, чтобы собрать деньги на помощь Вооруженным силам Украины. Меньше чем за неделю им удалось 8 тысяч гривен.

По словам мамы одной из девушек-организаторов торговли Веры Рудик, ее 12-летняя дочь со своими друзьями самостоятельно покупали продукты, делали лимонад и обустроили себе точку продажи во дворе дома.

"Дочка мне говорит: "Мама, мы будем делать лимонад", - и ушла. А потом мне соседи сбрасывают фото, где наши дети уже тем лимонадом торгуют", - рассказала она.

После этого дети начали продавать лимонад и на стадионе, что недалеко от их дома.

Чтобы торговля набирала обороты дети сделали себе еще и рекламный баннер. Они на большом куске картона карандашом написали "Лимонад. На ВСУ. Мы победим".

Большой стакан лимонада стоит 25 грн, а маленькая 10 грн. Деньги на ингредиенты они взяли у родителей, а лед и замороженные фрукты принесли из дома.

Сейчас дети и дальше продолжают собирать средства для военных. В частности, средства, которые уже удалось собрать, они еще не передали военным, а держат их в тайнике, потому что хотят собрать большую сумму.

Во Львове дети продают лимонад, чтобы помочь ВСУ (zaxid.net)