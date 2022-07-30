У Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ (відео)

Як діти допомагають ЗСУ

Так, прямо на узбіччі двору маленькі діти пропонують купити різні дрібнички - наклейки, картинки, малюнки, листівки. Ціни невеликі - стартують від 5 гривень. Весь прибуток йде на допомогу українським захисникам.

Діти надзвичайно світлі, вони посміхаються і вірять в перемогу, так само як і дорослі.

Нагадаємо, що діти по всій Україні об'єднуються, щоб своїми зусиллями допомагати українській армії. Росії не вдалося зламати українців, навпаки - вони створили нашу єдність у всьому.