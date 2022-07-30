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У Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ (відео)

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Запоріжжя, Субота 30 липня 2022 09:21
У Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ (відео) У Запоріжжі діти продають іграшки, а прибуток віддають ЗСУ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі діти роблять все, щоб наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Так, маленькі українці у дворі організували імпровізований магазин, де можна купити що-небудь, а прибуток піде на ЗСУ.

Про благородний вчинок дітей повідомляється в одному з Telegram-каналів.

Як діти допомагають ЗСУ

Так, прямо на узбіччі двору маленькі діти пропонують купити різні дрібнички - наклейки, картинки, малюнки, листівки. Ціни невеликі - стартують від 5 гривень. Весь прибуток йде на допомогу українським захисникам.

Діти надзвичайно світлі, вони посміхаються і вірять в перемогу, так само як і дорослі.

Нагадаємо, що діти по всій Україні об'єднуються, щоб своїми зусиллями допомагати українській армії. Росії не вдалося зламати українців, навпаки - вони створили нашу єдність у всьому.

Нагадаємо, що у Львівській області діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ.

Нещодавно ми розповідали про те, що у Львові діти торгують лимонадом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і за тиждень їм вдалося заробити 8 тисяч гривень.

А також ми писали про те, що 6-річна донька загиблого військового робить своїми руками прикраси та продає, щоб зібрати на автомобіль для ЗСУ.

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