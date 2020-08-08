Заподозрили коронавирус: Заворотнюк рассказала, как протекает болезнь

Анна Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Анна Заворотнюк сдала тест на COVID-19

Анна Заворотнюк сдала тест на коронавирус, поскольку почувствовала сильное недомогание. Об этом дочь "Моей прекрасной няни" заявила на своей странице в социальной сети Instagram.

Сначала Анна написала, что очень сильно заболела и решила сдать тест. "Пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой. Берегите себя и близких", - резюмировала девушка.

Позже вышел пост о том, что дочь Анастасии Заворотнюк получила результаты и была приятно удивлена. "Оба теста на ковид отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того как проявились симптомы. Но признаюсь честно, я была уверена, что это именно он", - добавила Анна.

Сейчас девушка чувствует себя гораздо лучше, идет на поправку. На данный момент остались лишь незначительные признаки заболевания, которые в скором времени должны пройти.

Симптомы Анны были похожи на сильную простуду: температура, заложенность носа и кашель. "С одной стороны, я понимаю, что мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", - резюмировала Заворотнюк.

К слову, на первом этапе заболевания симптомы коронавируса 2020 можно легко спутать с проявлениями гриппа. Поэтому, если есть хоть малейшие сомнения, стоит обратиться к врачу.

Напомним, что Заворотнюк возвращается домой после лечения.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк.