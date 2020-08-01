ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк

Суббота 01 августа 2020 10:59
Отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк может умереть

За состояние Анастасии Заворотнюк переживает отец Жанны Фриске, чья дочь пять лет назад скончалась от рака мозга. Об этом Владимир Копылов заявил в интервью изданию "Собеседник".

По его словам, в ситуации с певицей выписка домой не оказалась гарантией излечения. "Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо", - прокомментировал Владимир Борисович.

На тот момент Фриске предлагали средство, которое убивает вирусы. Жанне кололи лекарство, стоимостью 60 тысяч долларов за один укол. Но ее супруг Дмитрий Шепелев решил остановить лечение, как только начались улучшения. После этого произошел рецидив болезни.

Родственники Жанны до сих пор считают, что Шепелев напрямую виноват в смерти певицы. "Все карточки от Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели. И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал", - прокомментировала сестра Жанны.

Также Владимир Фриске пожаловался, что близкие Анастасии Заворотнюк не обращались к ним за советами по лечению из-за того, что они сами так и не смогли спасти Жанну. Отец певицы отметил, что за прошедшие годы появились новые методы лечения, которые наверняка смогут поставить Заворотнюк на ноги.

Мы писали, что всплыла неожиданная информация о Заворотнюк.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь