Запідозрили коронавірус: Заворотнюк розповіла, як протікає хвороба

Анна Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Анна Заворотнюк здала тест на COVID-19

Анна Заворотнюк здала тест на коронавірус, оскільки відчула сильне нездужання. Про це дочка "Моєї прекрасної няні" заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Спочатку Анна написала, що дуже захворіла і вирішила здати тест. "Поки не дізнаюся своїх результатів, закрилася в кімнаті та висовую ніс тільки щоб забрати тарілку з їжею. Бережіть себе та близьких", - резюмувала дівчина.

Пізніше вийшов пост про те, що дочка Анастасії Заворотнюк отримала результати та була приємно здивована. "Обидва тести на ковід негативні! Я так рада, дуже боялася, що когось могла заразити до того як проявилися симптоми. Але зізнаюся чесно, я була впевнена, що це саме він", - додала Анна.

Зараз дівчина відчуває себе набагато краще, йде на поправку. На даний момент залишилися лише незначні ознаки захворювання, які незабаром повинні пройти.

Симптоми Анни були схожі на сильну застуду: температура, закладеність носа і кашель. "З одного боку, я розумію, що ми всі повинні перехворіти, щоб у нас виробився загальний імунітет. Але з іншого боку, треба бути дуже обережним, особливо якщо ми живемо разом з батьками, бабусями і дідусями", - резюмувала Заворотнюк.

До речі, на першому етапі захворювання симптоми коронавірусу 2020 можна легко сплутати з проявами грипу. Тому, якщо є хоч найменші сумніви, варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що Заворотнюк повертається додому після лікування.

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