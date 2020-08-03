Заворотнюк возвращается домой после лечения: появились новые детали об актрисе

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родственники Заворотнюк начали готовиться к ее возвращению

Анастасия Заворотнюк возвращается домой после длительного лечения за границей. Почти полгода назад она исчезла в неизвестном направлении, а родственники отказывались давать комментарии о ее местонахождении и самочувствии.

Родные известной актрисы хранили молчание много месяцев о том, как проходит лечение от онкологии и где находится Анастасия Заворотнюк. Но несколько дней назад в поселке Крекшино в Подмосковье, где находится дом актрисы, неожиданно появились мать артистки и ее старшие дети - сын Майк и дочь Анна.

По данным российских СМИ, Заворотнюк планирует возвращаться домой из США, где проходила длительное лечение от рака. Особняк звезды более полугода пустовал, родные там не появлялись. Эти данные подтверждали и соседи, которые рассказали, что дом пустует и приходил лишь управляющий и садовник. Репортеры также следили за московской квартирой актрисы – она и там не появлялась.

Как удалось выяснить, муж Заворотнюк Петр Чернышев регулярно посещал Нью-Йорк, где находится знаменитая клиника Memorial Sloan Kettering Cancer Center. В этой клинике когда-то проходила лечение Жанна Фриске.

И вот сейчас в доме в Крекшино появились родные Анастасии Заворотнюк, а также представители клининговой компании. В доме начали наводить порядок, вынесли мебель и мангал. По данным российских СМИ, в особняке готовятся к приезду Заворотнюк из США.

Напомним, ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк.

А также рассказывали о том, что муж Анастасии Заворотнюк рассказал детали о самочувствии актрисы впервые за долгое время.