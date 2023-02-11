Запобігають появі зморшок: які продукти сприяють омолодженню шкіри

Ферментовані продукти

До ферментованих продуктів нутриціолог віднесла квашену капусту, комбучу, оцет та соєвий соус.

Ферментація - це перетворення одного харчового продукту в інший під впливом мікробів. В процесі ферментація корисні бактерії "знищують" цукор і крохмаль, натомість створюючи молочну кислоту.

А молочна кислота своєю чергою збагачує продукти ферментами, вітамінами, Омега-3 жирними кислотами і корисними пробіотиками. Вони позитивно впливають на травлення, що і покращує стан шкіри.

Авокадо

Такий продукт містить вітамін Е, який напряму впливає на стан шкіри. Також в авокадо багато олеїнової кислоти, яка знімає запалення та корисна для серця за рахунок зниження артеріального тиску та холестерину.

Часник

Звичайний часник може чудово покращити стан, через високий вміст сірки (MSM). А вона підвищує гнучкість тканин, сприяє відновленню пошкодженої шкіри та забезпечує збереження колагену.

Також часник багатий такою речовиною, як аліцин і має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

Оливки та оливкова олія

Велика кількість насичених жирів, антиоксидантів, та вітаміну Е - позитивно впливають на стан шкіри.

До того ж в натуральній оливковій олії, яка має насичений зелений відтінок, міститься хлорофіл і біофлавоноїди.

Броколі

Броколі та інші види капусти зазвичай у своєму складі містять індол-3 карбінол, який покращує детокс печінки та цим покращує стан шкіри. Також броколі у своєму складі містить багато вітаміну А, С, Е.

Ці вітаміни захищають шкіру від інфекцій, УФ-пошкоджень, підвищує еластичність та запобігають появі зморшок.

Морепродукти та жирні сорти риби

Такі продукти відмінне джерело жирних кислот та Омеги-3, які так необхідні шкірі для процесу регенерації та відновлення волокон колагену.

Окрім того, морепродукти покращують кровообіг, борючись з атеросклерозом, що сприятливо позначається на стані шкірі, покращує її колір та зволоженість. А цинк у морепродуктах запобігає появі акне.