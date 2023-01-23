Що не можна говорити дитині під час їди: список заборонених фраз

Їжа - це енергія, і не тільки вітамінна, але і душевна. Інколи саме сніданки, обіди та вечері стають стресом для дітей. Все через "звуковий супровід" сім’ї, яка прагне у будь-який спосіб нагодувати дитину.

Про це повідомила дієтолог Людмила Паламарчук в Instagram .

Які фрази не має чути дитина під час їди

Тарілку треба залишити пустою!

Експерт каже, що цього не потрібно казати дитині. Адже, саме кому треба і для чого, щоб тарілку дитина залишила пусту. Не варто заставляти дитину все з'їдати.

Ложечку за маму, ложечку за тата

Потрібно щоб дитина їла стільки, скільки хоче, не обтяжуйте її почуттям провини.

Дивись, який Ваня молодець, так добре їсть

Дитині буде неприємно, коли її будуть порівнювати з кимось.

Дивись, літачок полетів

Дієтолог розповіла, що варто, щоб дитина була зосереджена на їжі, не потрібно її додатково розважати. Це загрожує переїданням.

Їж, мама так старалася, готувала для тебе

Важливо пам'ятати, що дитина має їсти, бо голодна, а не з почуття вдячності чи провини.

Який молодець! Все з'їв!

"А якщо не з'їв, то не молодець? Дитина буде переїдати, щоб отримати схвалення", - каже дієтолог.

З'їж суп, а тоді цукерку!

Так батьки вчать дитину терпіти і їсти "якусь гидоту", щоб потім отримати винагороду за муки.

Їж швидше, бо зараз прийде вовк і все з'їсть

Не потрібно дитину лякати. Їсти треба повільно, добре пережовуючи.

Доїж цей шматок, а то шкода викидати

Краще накладати дитині меншу порцію, тоді буде просити добавки.

Досить їсти, а то штани порвуться

Такі насмішки приведуть до того, що дитина не буде вам довіряти, але менше їсти не стане.

Ой не буде з тебе балерини

За словами фахівця, коли в підлітковому віці тіло починає мінятися, дитині треба час, щоб прийняти себе. Всі вислови з приводу її зовнішності є дуже болючими для неї.

Подивися, яка Оля худенька, певно не їсть бутербродів на ніч, як ти

Під час таких слів дитина чує: "Ти некрасива, ти мені не подобаєшся, я тебе не люблю, хочу, щоб ти була, як Оля". Батькам варто думати про те, що вони говорять дитині.

Що говорити під час їди

Дієтолог Людмила Паламарчук радить краще нічого не говорити. Прививайте хороші харчові звички власним прикладом, а не маніпуляціями.

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