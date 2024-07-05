Запобігає загниванню коріння: три обов'язкові речі, щоб вода не застоювалася

Чому рослинам потрібен правильний дренаж ґрунту

Належний дренаж для рослин у горщиках сприяє їхньому довголіттю. Більшість квітникарів знають, що коли рослини "дихають" через листя, вони вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень.

Коріння рослини повинно мати можливість виконувати той самий процес. А от перезволожений ґрунт без належного дренажу "душить" коріння і не дає йому дихати.

Коли ґрунт перезволожується, повітряні проміжки в ньому заповнюються водою замість кисню. Заповнені киснем простори необхідні для того, щоб коріння могло функціонувати і поглинати воду та поживні речовини з ґрунту.

Як покращити дренаж ґрунту в кімнатних рослинах

Є кілька простих - і водночас необхідних - способів розв'язати поширену проблему. До того ж ці методи допомагають запобігти не лише можливому загниванню коренів, а й сприяють нормальному розвитку коренів рослини.

Використовуйте горщики з отворами

Коли ви поливаєте рослини, зайва вода повинна витікати з дна контейнера - так ґрунт рівномірно просочується, а коріння не загниває. Якщо вода не витікає з горщика, швидше за все, у ньому немає отворів

Більшість глиняних, теракотових або кам'яних горщиків зазвичай роблять з дренажним отвором. А от пластикові горщики іноді мають штампований отвір, який потрібно вибити за допомогою викрутки або молотка.

Окрім цього, можна створити тимчасовий горщик - наприклад для розсади - з порожньої пляшки, проте в будь-якому випадку необхідно пересвідчитися, іноді зробивши їх самостійно, що на дні посуду є отвори для стікання води.

Змініть текстуру ґрунту

Додавання пористого матеріалу до ґрунтової суміші допоможе уникнути перезволоженого ґрунту. Для цього рекомендують використовувати подрібнену кору, торф'яний мох, перліт або мох-сфагнум з довгими волокнами.

Водночас кожен з цих матеріалів має свої властивості:

подрібнена кора - це суміш подрібнених деревних волокон - варіюється за розміром, утримує необхідну вологу та запобігає ущільненню ґрунту.

торф'яний мох утримує рідину і допомагає забезпечити коріння вологою в проміжках між поливами, проте стає гідрофобним, коли його пересушують.

перліт - пористий матеріал з вулканічної породи - добре пропускає повітря і допомагає воді рухатися крізь ґрунт.

довговолокнистий мох сфагнум завдяки своїй текстурі запобігає ущільненню ґрунту і чудово підходить для вирощування тропічних рослин.

Вчасно пересаджуйте рослини

Ще один спосіб запобігти перезволоженню рослин - це щорічне пересаджування. Крім цього, вчасна пересадка рослин важлива для нормального росту коріння.

Почніть з того, що висипте весь вміст з горщика, потім розпушіть коріння, вивільняючи його з грудочок землі.

Потім помістіть рослину в новий горщик з ґрунтом або сумішшю, досипте наповнювач у горщик і нещільно утрамбуйте його біля основи коріння.