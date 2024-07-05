Предотвращает загнивание корней: три обязательных вещи, чтобы вода не застаивалась

Если вы дали своим домашним растениям все необходимое, но все равно не можете сохранить их, возможно, вам не хватает одной вещи: должного дренажа почвы. Хотя полив необходим для здоровья растений, отсутствие возможности для оттока воды может привести к загниванию и даже гибели корней.
О том, что можно сделать, что вода во время полива не застаивалась в горшке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Должный дренаж для растений в горшках способствует их долголетию. Большинство цветоводов знают, что когда растения "дышат" через листья, они впитывают углекислый газ и выделяют кислород.
Корни растения должны иметь возможность выполнять тот же процесс. А вот переувлажненная почва без должного дренажа "душит" корни и не дает ему дышать.
Когда почва переувлажняется, воздушные промежутки в ней заполняются водой вместо кислорода. Заполненные кислородом пространства необходимы для того, чтобы корни могли функционировать и поглощать воду и питательные вещества из почвы.
Есть несколько простых - и одновременно необходимых - способов решить распространенную проблему. К тому же эти методы помогают предотвратить не только возможное загнивание корней, но и способствуют нормальному развитию корней растения.
Используйте горшки с отверстиями
Когда вы поливаете растения, лишняя вода должна вытекать со дна контейнера - так почва равномерно пропитывается, а корни не загнивают. Если вода не вытекает из горшка, скорее всего, в нем нет отверстий
Большинство глиняных, терракотовых или каменных горшков обычно производят с дренажным отверстием. А вот пластиковые горшки иногда имеют штампованное отверстие, которое нужно выбить с помощью отвертки или молотка.
Кроме этого, можно создать временный горшок - например для рассады - из пустой бутылки, однако в любом случае необходимо убедиться, иногда сделав их самостоятельно, что на дне посуды есть отверстия для стекания воды.
Измените текстуру грунта
Добавление пористого материала к грунтовой смеси поможет избежать переувлажненной почвы. Для этого рекомендуют использовать измельченную кору, торфяной мох, перлит или мох-сфагнум с длинными волокнами.
В то же время каждый из этих материалов имеет свои свойства:
Вовремя пересаживайте растения
Еще один способ предотвратить переувлажнение растений - это ежегодная пересадка. Кроме этого, своевременная пересадка растений важна для нормального роста корней.
Начните с того, что высыпьте все содержимое из горшка, затем распушите корни, высвобождая их из комочков земли.
Затем поместите растение в новый горшок с грунтом или смесью, досыпьте наполнитель в горшок и неплотно утрамбуйте его у основания корней.
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