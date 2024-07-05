Предотвращает загнивание корней: три обязательных вещи, чтобы вода не застаивалась

Почему растениям нужен правильный дренаж грунта

Должный дренаж для растений в горшках способствует их долголетию. Большинство цветоводов знают, что когда растения "дышат" через листья, они впитывают углекислый газ и выделяют кислород.

Корни растения должны иметь возможность выполнять тот же процесс. А вот переувлажненная почва без должного дренажа "душит" корни и не дает ему дышать.

Когда почва переувлажняется, воздушные промежутки в ней заполняются водой вместо кислорода. Заполненные кислородом пространства необходимы для того, чтобы корни могли функционировать и поглощать воду и питательные вещества из почвы.

Как улучшить дренаж почвы в комнатных растениях.

Есть несколько простых - и одновременно необходимых - способов решить распространенную проблему. К тому же эти методы помогают предотвратить не только возможное загнивание корней, но и способствуют нормальному развитию корней растения.

Используйте горшки с отверстиями

Когда вы поливаете растения, лишняя вода должна вытекать со дна контейнера - так почва равномерно пропитывается, а корни не загнивают. Если вода не вытекает из горшка, скорее всего, в нем нет отверстий

Большинство глиняных, терракотовых или каменных горшков обычно производят с дренажным отверстием. А вот пластиковые горшки иногда имеют штампованное отверстие, которое нужно выбить с помощью отвертки или молотка.

Кроме этого, можно создать временный горшок - например для рассады - из пустой бутылки, однако в любом случае необходимо убедиться, иногда сделав их самостоятельно, что на дне посуды есть отверстия для стекания воды.

Измените текстуру грунта

Добавление пористого материала к грунтовой смеси поможет избежать переувлажненной почвы. Для этого рекомендуют использовать измельченную кору, торфяной мох, перлит или мох-сфагнум с длинными волокнами.

В то же время каждый из этих материалов имеет свои свойства:

измельченная кора - это смесь измельченных древесных волокон - варьируется по размеру, удерживает необходимую влагу и предотвращает уплотнение почвы.

торфяной мох удерживает жидкость и помогает обеспечить корни влагой в промежутках между поливами, однако становится гидрофобным, когда его пересушивают.

перлит - пористый материал из вулканической породы - хорошо пропускает воздух и помогает воде двигаться сквозь грунт.

длинноволокнистый мох сфагнум благодаря своей текстуре предотвращает уплотнение почвы и отлично подходит для выращивания тропических растений.

Вовремя пересаживайте растения

Еще один способ предотвратить переувлажнение растений - это ежегодная пересадка. Кроме этого, своевременная пересадка растений важна для нормального роста корней.

Начните с того, что высыпьте все содержимое из горшка, затем распушите корни, высвобождая их из комочков земли.

Затем поместите растение в новый горшок с грунтом или смесью, досыпьте наполнитель в горшок и неплотно утрамбуйте его у основания корней.