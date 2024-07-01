Рослина всихає чи хворіє? Ось як можна її врятувати

Іноді ваша улюблена кімнатна рослина, яка колись привертала увагу всіх у вітальні, раптово жовтіє і скидає листя. Та перш ніж засмучуватися або панікувати, можна зробити кілька кроків, щоб оживити колись чудове зелене листя.

Про те, як можна врятувати рослину, яка всихає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як визначити, що рослину треба рятувати

Зазвичай, по зовнішньому вигляду рослини можна встановити причину погіршення її стану - наприклад, рослина отримує забагато або замало світла, або заражена - і, відповідно, допомогти листяному улюбленцю.

Зів'яле або пожовкле листя

Однією з найпоширеніших проблем кімнатних рослин є поникле або пожовкле листя. Ці симптоми можуть означати як надмірний, так і недостатній полив.

Перед тим, як поливати рослину, радять перевірити стан ґрунту. Якщо він сухий на глибині кількох сантиметрів, його потрібно лише швидко полити.

Якщо ґрунт все ще вологий на поверхні на глибині кількох сантиметрів, не поливайте рослину більше. За словами флористів, коли рослини переливають, вони виглядають так, ніби в'януть.

Опале листя

Деякі рослини скидають листя після різкої зміни місця, температури або вологості. А коли починають використовуватися кондиціонери чи обігрівачі, це може спричинити стрес у рослини.

Як зазначають фахівці, фікусові рослини особливо чутливі до змін. Навіть якщо їхнє нинішнє місце розташування знаходиться надто близько до вікна або в кімнаті занадто спекотно, вони не люблять, коли їх переміщують.

Тож будьте обережні, перш ніж переносити рослину, і вносьте будь-які зміни в її середовище якомога повільніше.

Коричневі плями на листі

Якщо куточки листя виглядають коричневими, але лист не є засохлим, рослина, ймовірно, отримала забагато добрива. Використання розведеного добрива при кожному поливі вже допоможе кімнатним рослинам отримувати необхідні поживні речовини.

Але якщо ви починаєте помічати, що листя буріє, припиніть використовувати добрива і просто використовуйте звичайну воду, щоб змити відкладення солей.

Занадто довгі стебла та гілля

Занадто мало світла спричиняє процес, коли рослини виглядають блідими і починають тягнутися до найближчого джерела світла.

Якщо у вас немає вікна поблизу або якщо підвіконня вже заставлене іншими рослинами, радять придбати додаткову лампу для освітлення рослинки. До того ж освітлювати рослину потрібно стільки годин, скільки їй потрібно.

Повільний ріст і скручене листя

Якщо рослина, яка колись була здоровою і квітучою, сповільнила ріст або скрутила листя, це може бути ознакою того, що горщик стає тісним.

Найкращий спосіб перевірити це - акуратно витягнути рослину, і якщо коріння майже повністю покрило ґрунт або виходить з дна горщика, значить, настав час пересадити рослину в більш просторий дім.

Як зрозуміти, що горщик для рослини замалий (ілюстративне фото: Freepik)

При пересадці обов'язково використовуйте ґрунт, який імітує початкове середовище існування рослини. Хоча пересадку найкраще робити на початку вегетації, виправлення цього стану є більш важливим.

Кашоподібне коріння

Багато рослин, які продаються у квіткових магазинах, походять з тропічного або посушливого клімату і потребують пористого ґрунту, щоб вода могла вільно стікати. Якщо ґрунт занадто щільний, він може спричинити загнивання коренів.

Водночас єдиний спосіб перевірити, чи не загниває коріння - витягнути рослину з горщика. Огляньте коріння на наявність кашоподібних або слизьких ділянок та обріжте ці частини.

Крім цього, радять додатково використовувати медичний спирт для стерилізації інструментів, таких як ножиці або ніж, перед тим, як використовувати їх на коренях. Якщо більшість коренів здорові, рослина має більше шансів на одужання.

Хворі стебла

Іноді уражається лише одна частина або гілка рослини, але решта рослини виглядає здоровою. У такому випадку ви можете використовувати стерилізовані секатори, щоб відрізати уражену частину.

Радять обрізати гілку рослини, поки не побачите здорову тканину, продовжуючи стерилізувати інструменти після кожного використання.

Будь-які види жуків

Не всі жуки на кімнатних рослинах шкідливі - деякі з них навіть корисні, наприклад, крихітні білі жучки, які живуть у ґрунті і харчуються рослинними рештками, що розкладаються

Але якщо ваша рослина починає виглядати нездоровою і ви бачите ознаки пошкодження стебел і листя, можливо, у вас проблема зі шкідниками.

Якщо комахи створюють проблему, визначте шкідника і обробіть рослинку неагресивними речовинами, відповідно до виду комахи.

Після цього радять оглядати рослину щотижня і повторювати обробку, доки в ній не зникне потреба.

Якщо ви пересаджуєте рослину, шкідники можуть залишитися на дні вазона - тому його радять стерилізувати, вимивши водою з милом або навіть розчином відбілювача.