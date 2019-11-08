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Я заплакала від захоплення! Новий кліп MARUV "підірвав" мережу (відео)

STYLERПерсони    08.11.2019 - 18:27
Я заплакала від захоплення! Новий кліп MARUV "підірвав" мережу (відео)
MARUV (кадри з кліпу To be mine)

Кліп MARUV To be mine отримав позитивну оцінку глядачів

В Youtube з'явилася перша частина музичного серіалу від української співачки MARUV. Вона представлена у вигляді кліпу на пісню To Be Mine з нового міні-альбому співачки під назвою Hellcat Story. В ролику можна побачити, як MARUV позує біля ретро-автомобіля, а також проводить ритуал на березі річки в компанії дівчат. Відео опубліковане на офіційному каналі MARUV в Youtube.

Українська співачка Maruv, яка нещодавно отримала нагороду MTV Europe Music Awards, презентувала кліп на нову пісню To Be Mine (Будь моїм). Кліп знімався на Троєщині, Київ. Переважно всі сцени на природі - на пляжі, знімалися саме там. Нова робота Maruv більш спокійна і меланхолійна, ніж її звична творчість. Композиція увійде в новий альбом виконавиці Hellcat Story, реліз якого запланований на 29 листопада цього року.

MARUV - To be mine (відео: youtube.com/MARUV Official)

Під відеороликом через шість годин після публікації з'явилося понад 750 коментарів. Більшість з них – позитивні або навіть захоплені:

  • Звучить як саундтрек до фільму жахів "Латексний демон 666"
  • Ці рухи, коли все під шалями, заворожують неймовірно!
  • Кліп Шикарний!!!! Настільки просочений містикою, сексуальністю і привабливою таємницею! Не могла відірвати очей! Приголомшлива робота! До мурашок по шкірі!
  • Це найкраще, що я бачив за останній час!
  • Американська історія жахів з українським колоритом, ваах.
  • Дочекалися кліп, ууу нарешті, тільки краще було його викладати 31-го жовтня)
  • Пісня зайшла не з першого разу, але тепер хочеться слухати і слухати! Браво!
  • Аня, ми тебе обожнюємо, твої Марувіанці.
  • Боже, Анна! Ви всі такі талановиті! Чомусь навіть розплакалася. Долає почуття гордості і захоплення!
  • Містично-магічно поглинаюча пісня! Марув просто шик! Вона здійснила музичний шабаш у цьому шоу-бізі! Такий смачний кліп.
  • Яна Чаплигіна неймовірно талановита, приголомшлива картинка! Витвір мистецтва!
  • Це прямо лісові Мавки, красиві і ніжні, але з демонічною сутністю всередині... Шикарний відеоряд!!!!
  • Талановито! Пісня балдьож. Пишаюся, що MARUV з України!!!
  • Хороша музика, чудовий кліп, ну що тут скажеш, це ж MARUV.
  • Це просто аудіовізуальний наркотик!
  • Боже мій, це настільки неймовірно красиво, що я аж заплакала від захоплення!!! Ганнуся БОГИНЯ просто.

    MARUV - To be mine (скріншоти: youtube.com/MARUV Official)

    Варто нагадати, що MARUV здивувала оригнальным фото з чоловіком.

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