Де записатися в територіальну оборону, щоб допомогти нашим бійцям: список адрес

В Україні створено оперативний штаб з формування та координації добровольчих підрозділів у складі сил територіальної оборони. У нього входять досвідчені бойові генерали і керівники силових відомств у відставці.

Про це повідомив 11-й міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook .

Він звернувся до всіх ветеранів, бійців добробатів, і громадян, які готові допомогти українській армії.

"Закликаю всіх, в першу чергу тих, хто має бойовий досвід, направлятися в розташування батальйонів територіальної оборони в своїх містах і вступати в добровольчі підрозділи", - написав він.

Такі батальйони будуть оснащуватися додатковим озброєнням за розпорядженням президента України.

Контактну інформацію можна отримати у військкоматах або органах місцевої влади.

Контакти

в Києві

Хрещатик, 25, 1 поверх, вхід з лівого крила

Рекрутинговий центр

+38 063 651 44 46

Військкомати Києва

Шевченковсикй РВК

Вул. Салютна, 4

+38 044 400 61 46

Солом'янський РВК

Вул. Іскрівська, 5А

+38 044 241 13 25

Святошинський РВК

Вул. Григорія Онискевича,1

+38 044 424 10 24

Подільський РВК

Пр. Свободи, 40

+38 044 484 70 23

Печерський РВК

Вул. Петра Болбочана, 1

+38 044 285 03 50

Оболонський РВК

Вул. Йорданська, 16А

+38 044 464 78 02

Дніпровський РВК

Вул. Юрія Поправки, 14А

+38 044 290 44 52

Деснянський РВК

Вул. Космонавта Волкова, 2А

+38 044 518 41 80

Дарницький РВК

Вул. Бориспільська, 26А

+38 044 566 50 93

Голосіївський РВК

Вул. Велика Васильківська, 104Б

+38 044 529 24 02

в Харкові

Вул. Селянська, 84

+38 093 211 31 13

у Дніпрі

Вул. Лабораторна, 1а

+38 067 423 03 39

+38 097 258 47 74

Зазначимо, що в Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Тепер для цього потрібен тільки паспорт.