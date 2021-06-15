Запись телефонных разговоров: когда это законно, а когда - нет

Итак. Согласно статье 31 Конституции Украины, каждому гражданину нашей страны гарантируется тайна телефонных разговоров.

Записывать разговор можно только с разрешения лица, с которым ведутся переговоры (именно поэтому операторы всех крупных компаний и call-центров в начале беседы с клиентом обязательно предупреждают о записи телефонного разговора).

Однако в случае отказа - это допустимо лишь по определению следственного судьи в рамках уголовного расследования.

"Запись и последующая ее публикация без согласия будет нарушением конституционных прав человека. В будущем человек может обратиться в суд с требованием об удалении обнародованной записи, а в случае нарушения его чести, достоинства или деловой репутации, будет иметь право взыскать с вас нанесенный ущерб... В суде тайная запись разговора не будет считаться надлежащим и допустимым доказательством, поскольку собрана вопреки нормам действующего законодательства с нарушением конституционных прав человека, что не является допустимым", - говорится на Facebook- странице "Освітньої асамблеї".

Таким образом, если вы, например, тайно запишете угрозы соседа, который в грубой форме обещает вас "прикончить" за то, что ваш пес съел его кур, то с большой вероятностью суд откажет в принятии записи в качестве доказательства. Ведь это - тайная запись частного разговора двух людей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Однако. Юрист-криминолог Анна Маляр советует: если в записях есть признаки преступления какого-то из действующих лиц, то с ними можно обратиться в полицию.

"Правоохранители начнут расследование, а сказанное или записанное на видео можно будет доказать уже в законный способ", - цитирует эксперта "Радио Свобода".

Когда записывать телефонный разговор можно?

Есть случаи, когда записывать собеседника можно.

Например, если вы "пишете" разговор для собственного пользования: инструктаж по работе, домашнее задание или просто какая-то полезная информация.

Это не будет нарушением до того момента, пока вы не надумаете опубликовать запись без согласия лица, которое вам предоставляло эту информацию.

А как же работают спецслужбы и журналисты?

На ровном месте работники спецслужб тоже не могут просто взять и начать прослушивать людей, а тем более - обнародовать записи.

Но есть одно существенное уточнение: перед проведением скрытых видео- и аудиозаписей спецслужбы получают на это разрешение.

"Для прослушивания телефонов должна быть санкция суда, а вот относительно негласных следственных действий решение принимает следователь, прокурор, а в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, - следственный судья по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованного с прокурором", - объясняет юрист-криминолог.

Разрешения на проведение таких действий предоставляются, чтобы предотвратить преступление или выяснить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно.

Также стоит заметить, что сбор информации журналистами регламентируется законом "Об информации", который имеет свои предохранители и условия, при которых информация может быть обнародована.

Как записать разговор на телефон для собственных целей?

Сегодня почти все новые гаджеты потеряли функционал записи входящих и исходящих звонков. Ведь во многих странах запись звонков является незаконной, а использование различных дополнительных устройств может даже приравниваться к шпионажу. Поэтому крупные корпорации решили не рисковать.

Поэтому, если вы все же хотите записать, например, лекцию или какие-то указания, то проще всего это сделать с помощью другого смарт-устройства с диктофоном.

Все что вам нужно будет сделать:

позвонить со своего iPhone или Android (или принять вызов)

включить громкую связь

включить диктофон на другом смартфоне и записать разговор.

Существуют также разнообразные дополнительные гаджеты, которые, правда, стоят недешево. А еще, конечно, есть куча приложений, которые можно даже бесплатно скачать на смартфон. Но случается, что они сильно калечат качество разговора, или вообще несанкционированно передают информацию с вашего устройства третьим лицам. Поэтому использовать их не желательно.

А самое лучшее, наверное, - попросить собеседника надиктовать вам послание в аудиосообщении. Это можно сделать в любом мессенджере. Конечно, если сообщение - не бесконечное.