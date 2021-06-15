Запис телефонних розмов: коли це законно, а коли - ні

Отож. Згідно статті 31 Конституції України, кожному громадянину нашої країни гарантується таємниця телефонних розмов.

Записувати розмову можна лише з дозволу особи, з якою ведуться переговори (саме тому оператори всіх великих компаній та call-центрів на початку бесіди з клієнтом обов'язково попереджають про запис телефонної розмови).

Однак у разі відмови - це допустимо лише за визначенням слідчого судді в рамках кримінального розслідування.

"Запис та подальша його публікація без згоди буде порушенням конституційних прав людини. В майбутньому особа може звернутись до суду з вимогою про видалення оприлюдненого запису, а у випадку порушення її честі, гідності чи ділової репутації, вона матиме право стягнути з вас завдану шкоду... У суді таємний запис розмови не буде вважатись належним та допустимим доказом, оскільки зібраний всупереч нормам чинного законодавства з порушенням конституційних прав людини, що не є допустимим", - йдеться на Facebook-сторінці "Освітньої асамблеї".

Таким чином, якщо ви, наприклад, таємно запишете погрози сусіда, який у грубій формі обіцяє вас "прикінчити" за те, що ваш пес з'їв його курей, то з великою ймовірністю суд відмовить у прийнятті запису як доказу. Адже це - таємний запис приватної розмови двох осіб.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Але. Юрист-кримінолог Анна Маляр радить: якщо в записах є ознаки злочину якоїсь з дійових осіб, то з ними можна звернутись до поліції.

"Правоохоронці почнуть розслідування, а сказане чи записане на відео можна буде довести вже у законний спосіб", - цитує експерта "Радіо Свобода".

Коли записувати телефонну розмову можна?

Є випадки, коли записувати співрозмовника можна.

Наприклад, якщо ви "пишете" розмову для власного користування: інструктаж по роботі, домашнє завдання, чи просто якась корисна інформація.

Це не буде порушенням до того моменту, доки ви не надумаєте опублікувати запис без згоди особи, яка вам надавала цю інформацію.

А як же працюють спецслужби і журналісти?

На рівному місці працівники спецслужб теж не можуть просто взяти і почати прослуховувати людей, а тим паче - оприлюднювати записи.

Але є одне суттєве уточнення: перед проведенням прихованих відео- та аудіозаписів спецслужби отримують на це дозвіл.

"Для прослуховування телефонів має бути санкція суду, а от щодо негласних слідчих дій рішення приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором", - пояснює юрист-кримінолог.

Дозволи на проведення таких дій надаються, щоб запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Також варто зауважити, що збір інформації журналістами регламентується законом "Про інформацію", який має свої запобіжники і умови, за яких інформація може бути оприлюднена.

Як записати розмову на телефон для власних цілей?

Сьогодні майже всі нові гаджети втратили функціонал запису вхідних та вихідних дзвінків. Адже у багатьох країнах запис телефонних дзвінків є незаконним, а використання різних додаткових пристроїв може навіть прирівнюватися до шпигунства. Тому великі корпорації вирішили не ризикувати.

Тому, якщо ви все ж хочете записати, наприклад, лекцію чи якісь указання, то найпростіше це зробити за допомогою іншого смарт-пристрою з диктофоном.

Все що вам потрібно буде зробити:

подзвонити зі свого iPhone або Android (чи прийняти виклик)

увімкнути гучний зв’язок

включити диктофон на іншому смартфоні і записати розмову.

Існують також різноманітні додаткові гаджети, які, щоправда, коштують недешево. А ще, звісно, є купа додатків, які можна навіть безкоштовно завантажити на смартфон. Але трапляється, що вони сильно нівечать якість розмови, або взагалі несанкціоновано передають інформацію з вашого пристрою третім особам. Тому використовувати їх не бажано.

А найкраще, напевно, - попросити співрозмовника надиктувати вам послання у аудіоповідомленні. Це можна зробити у будь-якому месенджері. Звісно, якщо повідомлення - не безкінечне.