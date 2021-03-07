Заблокирован мобильный номер: что делать и как быстро решить проблему

Номера мобильных операторов часто блокируются. Обычно такое происходит, если сам номер давно не пополняли, многократно неправильно был введен PIN-код или на этот номер были жалобы за мошеннические действия. Если абонент слишком долго не пользовался номером, то есть риск утратить его навсегда и восстановить его не получится, так как оператор мог его перевыпустить с другой сим-картой.

Как разблокировать номер Лайф

Все очень просто – обратитесь в контактный центр или офис обслуживания абонентов. С собой обязательно нужно иметь паспорт, документы от сим-карты (PUK от карты). Если абонент зарегистрирован на сайте Lifecell, то свой PUK он сможет увидеть в кабинете абонента.

При обращении в контактный центр по номеру 5433 абонент должен указать свои контактные данные и PUK. Оператор может дополнительно спросить о последних входящих или исходящих звонках с данного номера или попросить назвать самый частый номер, на который звонили. Такие же данные могут попросить и в офисе обслуживания клиентов.

Кроме того, абоненту придется оплатить услугу восстановления номера и на счету должно быть минимум 100 гривен.

Как разблокировать номер МТС (Vodafonе)

У этого оператора процедура восстановления номера тоже простая. Можно позвонить оператору или обратиться в офис обслуживания клиентов.

Нужен будет паспорт и PUK. Для связи с оператором можно набрать 222 с мобильного (Услуга доступна только абонентам Voafone) или позвонить на бесплатный номер 0 800 400 222 с любого телефона. Далее нужно ответить на вопросы оператора.

Сам счет придется пополнить, чтобы восстановление прошло успешно.

Как разблокировать номер Киевстар

Номер Киевстар можно разблокировать даже через 12 месяцев, если он был заблокирован за неуплату. Для этого достаточно пополнить счет на любую сумму и срок действия номера автоматически продлится еще на один год.

Если прошло более 30 дней после окончания срока действия номера, то оператор может полностью отключить номер и восстановить его уже не получится.

Если вы пополнили номер, но не знаете свой PIN, то помочь смогут в офисе обслуживания клиентов. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и PUK. Также придется ответить на вопросы оператора о последних входящих и исходящих звонках.