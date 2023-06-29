Не запікайте картоплю з цими овочами: страва буде сирою навіть після 2 годин у духовці

З чим не варто запікати картоплю

Одна з найпопулярніших страв з картоплею в духовці - це "шапочки" з помідорами та сиром. На картоплю викладаються помідори, а зверху посипається сиром, щоб вийшли сирні шапочки. Помідори повинні додати страві соковитості та наповненості смаку.

Але професіонали так готувати не рекомендують. За таким рецептом картопля запікатиметься до готовності не просто вдвічі довше, а неймовірно довго.

А за цей час сир набуде форми темно-коричневої кірки. Після приготування він затвердіє і кришитиметься як чіпси. Сир під час запікання варто додавати в кінці приготування – так він буде тягучим та розплавиться.

Але основна неприємність криється саме у помідорах. Річ у тому, що в картоплі міститься крохмаль, який за високих температур почне взаємодіяти з кислотою, яка є в помідорах. У поєднанні - обидва продукти доходитимуть до повної готовності неймовірно довго.

Відмовлятися від помідорів повністю необов'язково. Можна змінити рецепт. Наприклад, зробити ще один шар овочів між картоплею та помідорами. Добре підійдуть кабачки, солодкий перець або навіть будь-який майонезний соус.

Основна мета – не допустити, щоб картопля та помідори контактували безпосередньо під час приготування.

Як приготувати неймовірно смачну запечену картоплю

Шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський рекомендує для запікання картоплі взяти лише трохи спецій, часник та олію.

1 кг картоплі

100-120 мл рослинної олії

паприка (краще копчена)

сушений часник

коріандр, куркума, кумин

гострий чилі та чорний перець

Суміш спецій у загальній кількості – 1,5 ст. ложки. А можна взяти готову приправу для картоплі та додати до неї паприку, свіжий часник, перець чилі та чорний мелений перець.

Картоплю в шкірці відваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин. Злийте воду. Змішайте всі спеції з олією, часником та сіллю. Суміш спецій перемішайте з картоплею.

Застеліть деко пергаментом, викладіть картоплю і трохи роздавіть основою склянки. Залишками суміші змастіть картоплю зверху. Запікайте до рум'яності.