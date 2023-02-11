Найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Відомий шеф-кухар поділився рецептом
Запечена картопля одна із найпростіших страв, але водночас і найсмачніших. Кілька маленьких трюків під час приготування дозволять вам досягти справжнього "вав-ефекту".
Рецептом запеченої картоплі та секретами її приготування поділився шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський на своїй сторінці Instagram.
Рецепт запеченої картоплі
"Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник - і з цього виходить найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Цю страву смачно їсти з будь-яким соусом - хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи із сирним - то вже за вашим бажанням", - пише кухар.
Для цього рецепту Ярославський радить брати дрібну картоплю, бажано більш-менш однакового розміру.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 100-120 г олії
- паприка (краще копчена)
- сушений часник
- коріандр, куркума, кумин
- гострий чилі та чорний перець
Суміш спецій разом має становити 1,5 ст. л. Або можна взяти готову приправу до картоплі і додати паприку, свіжого часнику, трохи перцю чилі та молотого чорного.
Як приготувати:
- Відваріть картоплю протягом 20 хв у підсоленій воді і злийте воду.
- Змішайте спеції разом з олією, сіллю та часником.
- Суміш спецій добре перемішайте з картоплею, викладіть її на пергамент і трохи розчавіть основою склянки.
- Залишками суміші змастіть пом’яту картоплю зверху.
- Запікайте на позиції "верхній гриль" до рум’яності.
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