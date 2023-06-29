Не запекайте картофель с этими овощами: блюдо будет сырым даже после 2 часов в духовке

С чем не стоит запекать картофель

Одно из популярных блюд с картофелем в духовке - это "шапочки" с помидорами и сыром. На картофель выкладываются помидоры, а сверху посыпается сыром, чтобы получились "сырные шапочки". Помидоры должны добавить блюду сочности и наполненности вкуса.

Но профессионалы так готовить не рекомендуют. По такому рецепту картофель будет запекаться до готовности не просто в два раза дольше, а невероятно долго.

А за это время сыр приобретет форму темно-коричневой корки. После приготовления он затвердеет и будет крошиться как чипсы. Сыр во время запекания стоит добавлять в конце приготовления - так он будет тягучим и расплавится.

Но основная неприятность кроется именно в помидорах. Дело в том, что в картофеле содержится крахмал, который при высоких температурах начнет взаимодействовать с кислотой, которая есть в помидорах. В сочетании - оба продукта будут доходить до полной готовности невероятно долго.

Отказываться от помидоров полностью необязательно. Можно изменить рецепт. Например, сделать еще один слой овощей между картофелем и помидорами. Отлично подойдут кабачки, сладкий перец или даже любой майонезный соус.

Основная цель - не допустить, чтобы картофель и помидоры контактировали напрямую во время приготовления.

Как приготовить невероятно вкусный запеченный картофель

Шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский рекомендует для запекания картофеля взять только немного специй, чеснок и растительное масло.

1 кг картофеля

100-120 мл растительного масла

паприка (лучше копченная)

сушеный чеснок

кориандр, куркума, зира

острый чили и черный перец

Смесь специй в общем количестве - 1,5 ст. ложки. А можно взять готовую приправу для картофеля и добавить к нему паприку, свежий чеснок, перец чили и черный молотый перец.

Картофель в кожуре отварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Слейте воду. Смешайте все специи с растительным маслом, чесноком и солью. Смесь специй перемешайте с картофелем.

Застелите противень пергаментом, выложите картофель и немного раздавите основанием стакана. Остатками смеси смажьте картофель сверху. Запекайте до румяности.