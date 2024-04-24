Запіканка з картоплі, печериць і курки: рецепт ситної і бюджетної страви

Що потрібно для запіканки з картоплі

Для того, щоб приготувати таку поживну і просту вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:

Картопля - 500 г

Куряче філе (або м'ясо зі стегна курки) - 6 шт.

Печериці - 200 г

Цибуля - 2 шт.

Вершки (жирність 20%) - 150 мл

Сир - 100 г

Шинка (бажано копчена) - 150 г

Вино біле сухе - 200 мл

Часник - 2 зубчики

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Гірчиця - до смаку

Петрушка - до смаку

Олія - 2-3 ст. л.

Невелика форма для запікання

Як готувати запіканку з картоплею і курятиною

Підготуйте інгредієнти. Шинку наріжте невеликими скибочками. Помийте, очистьте картоплю та наріжте її тонкими кружальцями. Очистьте і подрібніть цибулю, очистьте і розчавіть часник. Натріть сир на дрібній або великій тертці.

Викладіть у форму для запікання картоплю, шинку, цибулю і часник, додайте олію, сіль та перець і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин - картопля має стати м'якою.

Промийте печериці і м'ясо, наріжте гриби не надто тонкими скибочками. М'ясо за необхідності наріжте на невеликі шматочки. Додайте ці інгредієнти до запеченої картоплі, разом з натертим сиром і вином. Накрийте форму для випікання фольгою та поверніть до духовки.

Випікайте запіканку ще 20-30 хвилин, до готовності курки і пом'якшення овочів. До готової страви додайте до смаку гірчицю і прикрасьте помитою подрібненою петрушкою.