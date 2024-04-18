Грибний крем-суп: неймовірно смачна і поживна страва

Крем-суп - легка в приготуванні страва, схожа одночасно на суп і на пюре. Цей грибний суп достатньо поживний через вміст в грибах мінералів, вітамінів та інших необхідних здоров'ю речовин, крім того, він чудово підійде до вечері чи обіду.

Про те, як приготувати грибний крем-суп, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Анастасії Кістенової.

Що потрібно для грибного крем-супу

Щоб приготувати цей ароматний і поживний суп, потрібні такі інгредієнти:

Вершки - 100 мл

Картопля - 4 шт.

Печериці - 250 г

Цибуля - 1 шт.

Вода - 2 чашки

Сирок плавлений грибний - 1 шт.

Олія - для смаження

Хліб - 4-5 шматочків, для сухарів

Сіль - до смаку

Спеції - до смаку

Як готувати грибний крем-суп

Очистьте цибулю і картоплю, наріжте цибулю на дрібні кубики. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії і обсмажте цибулю декілька хвилин. Помийте печериці, приберіть зайву вологу рушником та наріжте гриби пластинками. Додайте гриби до цибулі і смажте до легкого золотавого кольору.

Почищену картоплю наріжте кубиками та відваріть до готовності. Після цього додайте гриби, але не всі - 1-2 ст. л. залиште як прикрасу для готового супу. Додайте до крем-супу теплі вершки, вливаючи їх поступово і постійно перемішуючи суміш.

Натріть до супу сир на тертці, перемішайте масу і перебийте суп блендером до стану пюре. Після цього додайте спеції і сіль до смаку та доведіть до кипіння.

Для сухариків наріжте хліб кубиками, пересипте на встелене пергаментом деко, додайте 1 ст. л. олії та спеції. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

Готовий грибний крем-сум розлийте по тарілках, додайте сухарики і прикрасьте підсмаженими грибами.