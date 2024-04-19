Паста з лососем: незвичний рецепт смачної страви

Якщо нема бажання витрачати час на приготування вечері, однак хочеться з'їсти щось смачне і поживне - паста з лососем стане чудовим варіантом. В лососі містяться жирні омега-3 кислоти, які необхідні для здоров'я серця, судин та мозку, а цей метод приготування не вимагатиме зусиль.

Про те, як готувати пасту з лососем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами _culinarycrafts_.

Що треба для пасти з лососем

Щоб приготувати цю ситну і смачну страву, необхідні такі інгредієнти:

Макарони - 350 г

Лосось - 250 г

Помідори чері - 5 шт.

Вершки (жирні) - 250 г

Сир - 50 г

Вершкове масло - 25 г

Часник - 1 зубчик

Шпинат - 100-150 г

Олія - 1 ст. л.

Спеції - до смаку

Сіль - дрібка

Як готувати пасту з лососем

Доведіть воду до кипіння, додайте сіль і макарони, відваріть до готовності згідно з рекомендаціями виробника.

Поки макарони варяться, розігрійте пательню з олією. Наріжте рибу на невеликі кубики і обсмажте на пательні декілька хвилин, після чого перекладіть до миски.

Помийте помідори і, за необхідності, якщо шпинат не митий, зелень. Часник очистьте і розчавіть. Розріжте помідори на 4 частини і викладіть зі шпинатом і вершковим маслом на пательню. Обсмажте декілька хвилин, після чого додайте лосось, часник, спеції і залийте теплими вершками.

Натріть сир на дрібній тертці, додайте половину маси до пательні і розмішайте майже готову пасту. Додайте до інгредієнтів в пательні макарони, попередньо зливши з них воду - і готуйте ще декілька хвилин на середньому вогні.

Після цього розкладіть пасту по тарілках і присипте натертим сиром.