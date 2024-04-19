Паста з лососем: незвичний рецепт смачної страви
Якщо нема бажання витрачати час на приготування вечері, однак хочеться з'їсти щось смачне і поживне - паста з лососем стане чудовим варіантом. В лососі містяться жирні омега-3 кислоти, які необхідні для здоров'я серця, судин та мозку, а цей метод приготування не вимагатиме зусиль.
Про те, як готувати пасту з лососем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами _culinarycrafts_.
Що треба для пасти з лососем
Щоб приготувати цю ситну і смачну страву, необхідні такі інгредієнти:
- Макарони - 350 г
- Лосось - 250 г
- Помідори чері - 5 шт.
- Вершки (жирні) - 250 г
- Сир - 50 г
- Вершкове масло - 25 г
- Часник - 1 зубчик
- Шпинат - 100-150 г
- Олія - 1 ст. л.
- Спеції - до смаку
- Сіль - дрібка
Як готувати пасту з лососем
Доведіть воду до кипіння, додайте сіль і макарони, відваріть до готовності згідно з рекомендаціями виробника.
Поки макарони варяться, розігрійте пательню з олією. Наріжте рибу на невеликі кубики і обсмажте на пательні декілька хвилин, після чого перекладіть до миски.
Помийте помідори і, за необхідності, якщо шпинат не митий, зелень. Часник очистьте і розчавіть. Розріжте помідори на 4 частини і викладіть зі шпинатом і вершковим маслом на пательню. Обсмажте декілька хвилин, після чого додайте лосось, часник, спеції і залийте теплими вершками.
Натріть сир на дрібній тертці, додайте половину маси до пательні і розмішайте майже готову пасту. Додайте до інгредієнтів в пательні макарони, попередньо зливши з них воду - і готуйте ще декілька хвилин на середньому вогні.
Після цього розкладіть пасту по тарілках і присипте натертим сиром.
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