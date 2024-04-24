Запеканка из картофеля, шампиньонов и курицы: рецепт сытного и бюджетного блюда

Что нужно для запеканки из картофеля

Для того чтобы приготовить такой питательный и простой ужин, вам нужны следующие ингредиенты:

Картофель - 500 г

Куриное филе (или мясо из бедра курицы) - 6 шт.

Шампиньоны - 200 г

Лук - 2 шт.

Сливки (жирность 20%) - 150 мл

Сыр - 100 г

Ветчина (желательно копченая) - 150 г

Вино белое сухое - 200 мл

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Горчица - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Масло растительное - 2-3 ст. л.

Небольшая форма для запекания

Как готовить запеканку с картофелем и курицей

Подготовьте ингредиенты. Ветчину нарежьте небольшими ломтиками. Помойте, очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками. Очистите и измельчите лук, очистите и раздавите чеснок. Натрите сыр на мелкой или большой терке.

Выложите в форму для запекания картофель, ветчину, лук и чеснок, добавьте масло, соль и перец и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 минут - картофель должен стать мягким.

Промойте шампиньоны и мясо, нарежьте грибы не слишком тонкими ломтиками. Мясо при необходимости нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте эти ингредиенты к запеченному картофелю вместе с натертым сыром и вином. Накройте форму для выпечки фольгой и верните в духовку.

Выпекайте запеканку еще 20-30 минут, до готовности курицы и размягчения овощей. В готовое блюдо добавьте по вкусу горчицу и украсьте помытой измельченной петрушкой.