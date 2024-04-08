Запечений перець з сиром - незвичний рецепт легкої вечері
Хоча зазвичай як начинку для перців використовують м'ясо або рис, зміна інгредієнтів відкриває страву з нового боку. Як виявилось, сир - чудовий компонент, який надасть перцям цікавого смаку.
Про те, як готувати запечені з сиром перці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Що треба для запечених перців з сиром
Для того, щоб приготувати цю смачну і нескладну вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:
- Солодкий перець - 450 г
- Вершковий сир - 115 г
- Бринза - 115 г
- Перець - 1/4 ч. л.
- Сіль - до свого смаку
- Олія (бажано оливкова) - 1 ст. л.
- Орегано - 1/4 ч. л.
- Часник сушений - 1/4 ч. л.
- Петрушка - 1 гілочка
Як готувати перці з сиром
Для початку необхідно підготувати перці - вимийте їх, розріжте уздовж на дві половини та очистьте від насіння. Петрушку промийте, заберіть зайву вологу рушником, розділіть на маленькі гілочки.
Готувати сирну начинку досить легко - перекладіть сир до глибокої миски та додайте часник, орегано та чорний перець.
Обов'язково продегустуйте суміш до того, як додавати сіль, адже такий сир може бути достатньо солоним - в цьому разі солити начинку не треба. Розімніть начинку до однорідної пастоподібної консистенції.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Поки чекаєте, змастіть перці олією та наповніть сиром. Викладіть половинки перців з начинкою на деко сиром догори. Запікати перці в духовці необхідно 10 хвилин, не перепікаючи.
Після цього перевірте перці ложкою чи виделкою: якщо вони м'які - це свідчить про готовність. Дістаньте перці з духовки, зачекайте, поки вони охолонуть, і прикрасьте петрушкою.
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