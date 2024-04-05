Вечеря за 15 гривень: дивіться, яку страву можна приготувати за "смішні" кошти

Українська блогерка Margo Ormandi, яка робить огляди на заклади харчування та ділиться рецептами, показала, чи можливо приготувати вечерю усього за 15 гривень. Як виявилося, на дійсно ситну та навіть смачну страву можна і не витрачати чимало коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram Орманді.

Що приготувати, якщо мало грошей

Так, блогерка вирушила у супермаркет, де почала робити "закупи". Для бюджетної вечері за 15 гривень вона купила:

макарони, які коштують 22 гривні й 50 копійок за кілограм - 118 грамів на 2 гривні 66 копійок

1 цибулину (12,99 грн за кілограм) - 80 грамів за 1 гривню і 3 копійки

1 морквину (10,90 грн за кілограм) - 62 грами за 68 копійок

курячу печінку (89,90 грн за кілограм) - 74 грами за 6 гривень і 65 копійок

редис (89,90 грн за кілограм) - 42 грами за 3 гривні та 78 копійок.

Цей набір продуктів обійшовся дівчині у 14 гривень та 80 копійок. Втім, сюди вона не додала вартість пакетів (у яких купувала макарони й печінку), адже відомо, що у супермакетах безоплатно їх не віддають.

У відео блогерка показала, що зробила з продуктами. Нарізані моркву та цибулю вона обсмажила, макарони відварила. Потім дівчина додала до смажених овочів печінку й довела усе до готовності.

Редис потрібно було лише вимити та нарізати. На тарілку блогерка виклала макарони, зверху - смажені цибулю, моркву та печінку. Ну а поруч можна додати шматочки редиски.

Як реагує мережа

Бюджетна вечеря сподобалася багатьом. Але юзери зазначили, що вартість такої страви зовсім не 15 гривень. Вони пишуть: