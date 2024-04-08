Запеченный перец с сыром - необычный рецепт легкого ужина
Хотя обычно в качестве начинки для перцев используют мясо или рис, смена ингредиентов открывает блюдо с новой стороны. Как оказалось, сыр - отличный компонент, который придаст перцам интересный вкус.
О том, как готовить запеченные с сыром перцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Что нужно для запеченных перцев с сыром
Для того чтобы приготовить этот вкусный и несложный ужин, вам нужны следующие ингредиенты:
- Сладкий перец - 450 г
- Сливочный сыр - 115 г
- Брынза - 115 г
- Перец - 1/4 ч. л.
- Соль - по своему вкусу
- Растительное масло (желательно оливковое) - 1 ст. л.
- Орегано - 1/4 ч. л.
- Чеснок сушеный - 1/4 ч. л.
- Петрушка - 1 веточка
Как готовить перцы с сыром
Для начала необходимо подготовить перцы - вымойте их, разрежьте вдоль на две половины и очистите от семян. Петрушку промойте, уберите лишнюю влагу полотенцем, разделите на маленькие веточки.
Готовить творожную начинку довольно легко - переложите сыр в глубокую миску и добавьте чеснок, орегано и черный перец.
Обязательно продегустируйте смесь до того, как добавлять соль, ведь такой сыр может быть достаточно соленым - в этом случае солить начинку не надо. Разомните начинку до однородной пастообразной консистенции.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока ждете, смажьте перцы растительным маслом и наполните сыром. Выложите половинки перцев с начинкой на противень сыром вверх. Запекать перцы в духовке необходимо 10 минут, не перепекая.
После этого проверьте перцы ложкой или вилкой: если они мягкие - это говорит о готовности. Достаньте перцы из духовки, подождите, пока они охладятся, и украсьте петрушкой.
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