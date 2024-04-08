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Запеченный перец с сыром - необычный рецепт легкого ужина

Понедельник 08 апреля 2024 16:34
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Запеченный перец с сыром - необычный рецепт легкого ужина Сыр - необычный ингредиент для запеченных перцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Хотя обычно в качестве начинки для перцев используют мясо или рис, смена ингредиентов открывает блюдо с новой стороны. Как оказалось, сыр - отличный компонент, который придаст перцам интересный вкус.

О том, как готовить запеченные с сыром перцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для запеченных перцев с сыром

Для того чтобы приготовить этот вкусный и несложный ужин, вам нужны следующие ингредиенты:

  • Сладкий перец - 450 г
  • Сливочный сыр - 115 г
  • Брынза - 115 г
  • Перец - 1/4 ч. л.
  • Соль - по своему вкусу
  • Растительное масло (желательно оливковое) - 1 ст. л.
  • Орегано - 1/4 ч. л.
  • Чеснок сушеный - 1/4 ч. л.
  • Петрушка - 1 веточка

Как готовить перцы с сыром

Для начала необходимо подготовить перцы - вымойте их, разрежьте вдоль на две половины и очистите от семян. Петрушку промойте, уберите лишнюю влагу полотенцем, разделите на маленькие веточки.

Готовить творожную начинку довольно легко - переложите сыр в глубокую миску и добавьте чеснок, орегано и черный перец.

Обязательно продегустируйте смесь до того, как добавлять соль, ведь такой сыр может быть достаточно соленым - в этом случае солить начинку не надо. Разомните начинку до однородной пастообразной консистенции.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока ждете, смажьте перцы растительным маслом и наполните сыром. Выложите половинки перцев с начинкой на противень сыром вверх. Запекать перцы в духовке необходимо 10 минут, не перепекая.

После этого проверьте перцы ложкой или вилкой: если они мягкие - это говорит о готовности. Достаньте перцы из духовки, подождите, пока они охладятся, и украсьте петрушкой.

Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить ужин за 15 гривен.

Кроме этого, рассказывали о том, как готовить пышные сырники с манкой.

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