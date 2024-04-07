Рецепт сирників з манкою, від яких рідні і гості будуть в захваті

Сирники - чудовий вибір для сніданку або вечері завдяки нескладному рецепту та корисним властивостям складників. Хоча сирники можна готувати і без манки, цей елемент зробить сирники пухкими і гарнішими, адже манка вбирає зайву вологу і не дозволяє сирникам "розповзатися" по пательні.

Про те, як готувати неймовірні сирники з манкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Cookpad .

Що потрібно для сирників з манкою

Для того, щоб сирники були пишними і ароматними, вам знадобиться:

Кисломолочний сир - 700 г

Манка - 3-4 ст. л.

Борошно - 2-3 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Олія соняшникова - для смаження

Цукор ванільний - 1 ч. л.

Цукор - 3-4 ст. л.

Сіль - дрібка

Як готувати на пательні сирники з манкою

Якщо сир містить забагато вологи, можна прибрати зайву за допомогою марлі - для цього загорніть сир у марлю та відтисніть рідину.

Щоб приготувати пишні сирники, перекладіть сир до глибокої миски, додайте яйця та перемішайте, трохи розчавлюючи сир виделкою, щоб не було грудочок. Проте робити однорідну консистенцію не обов'язково - маленькі шматочки сиру зроблять текстуру і смак сирників цікавішими.

Додайте сіль, цукор, ванільний цукор, манку та борошно, ретельно перемішайте і зачекайте хвилин 15-20, щоб манка забрала вологу з тіста.

Розігрійте пательню з олією, з тіста сформуйте майбутні сирники - зліпіть кульки однакового розміру, злегка приплюсніть їх та викладіть на пательню. Обсмажте на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору та викладіть готові сирники на паперовий рушник - це забере зайве масло.

Після цього пишні сирники з манкою готові - можна подавати їх з варенням, медом або ж їсти без додаткових інгредієнтів одразу, як тільки вони трохи охолонуть.