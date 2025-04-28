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Запеченные яйца в булочке "по-итальянски": рецепт, который ты должен попробовать этим утром!

Понедельник 28 апреля 2025 07:41
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Запеченные яйца в булочке "по-итальянски": рецепт, который ты должен попробовать этим утром! Как приготовить запеченные яйца в булочке "по-итальянски" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хотите начать день вкусно и легко? Яйца по-итальянски, запеченные в булочке, помогут зарядиться энергией без лишних хлопот. Пока другие будут листать ленту новостей, у вас уже будет готов ароматный завтрак, который поднимет настроение и даст силы на весь день. Попробуйте - и вам захочется готовить его снова и снова.

Как приготовить на завтрак запеченные яйца в булочке "по-итальянски", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ингредиенты:

  • маленькие булочки - 2 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • сыр твердый (типа пармезана) - 30 г
  • ветчина или прошутто - 2 ломтика
  • оливковое масло - 1 ст. ложка
  • соль, перец - по своему вкусу
  • зелень (базилик, укроп или петрушка) - для подачи

Также можно добавить любые любимые продукты: томаты черри, сыр моцарелла, оливки, вяленые томаты, тунец, шпинат, даже соленые огурцы.

Как готовить запеченные яйца в булочке "по-итальянски"

В булочках аккуратно вырезаем верхушку и вынимаем часть мякиша, создавая "чашечку".

Смазываем внутри оливковым или сливочным маслом. Можно дать немножко сыра.

Выкладываем ломтик ветчины, сверху осторожно вбиваем яйцо. Если вы решили добавить другие продукты - выложите их на ветчину.

Солим, перчим, посыпаем натертым сыром. Украшаем листьями шпината или помидорками.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-12 минут - пока белок схватится, а желток останется немного жидким.

При подаче посыпаем свежей зеленью.

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