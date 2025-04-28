Запеченные яйца в булочке "по-итальянски": рецепт, который ты должен попробовать этим утром!
Хотите начать день вкусно и легко? Яйца по-итальянски, запеченные в булочке, помогут зарядиться энергией без лишних хлопот. Пока другие будут листать ленту новостей, у вас уже будет готов ароматный завтрак, который поднимет настроение и даст силы на весь день. Попробуйте - и вам захочется готовить его снова и снова.
Как приготовить на завтрак запеченные яйца в булочке "по-итальянски", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ингредиенты:
- маленькие булочки - 2 шт.
- яйца - 2 шт.
- сыр твердый (типа пармезана) - 30 г
- ветчина или прошутто - 2 ломтика
- оливковое масло - 1 ст. ложка
- соль, перец - по своему вкусу
- зелень (базилик, укроп или петрушка) - для подачи
Также можно добавить любые любимые продукты: томаты черри, сыр моцарелла, оливки, вяленые томаты, тунец, шпинат, даже соленые огурцы.
Как готовить запеченные яйца в булочке "по-итальянски"
В булочках аккуратно вырезаем верхушку и вынимаем часть мякиша, создавая "чашечку".
Смазываем внутри оливковым или сливочным маслом. Можно дать немножко сыра.
Выкладываем ломтик ветчины, сверху осторожно вбиваем яйцо. Если вы решили добавить другие продукты - выложите их на ветчину.
Солим, перчим, посыпаем натертым сыром. Украшаем листьями шпината или помидорками.
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-12 минут - пока белок схватится, а желток останется немного жидким.
При подаче посыпаем свежей зеленью.
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