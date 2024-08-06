Запеченные, в выпечке или в напитке: 5 рецептов с яблоками к Яблочнрму Спасу

Сегодня украинцы празднуют Яблочный Спас, основным ритуальным продуктом которого являются яблоки. Этот фрукт с легкостью становится основным ингредиентом многих сладких блюд - десертов и выпечки. А также с яблоками в этот день готовят узвар или кисель.

РБК-Украина (проект Styler) собрали простые и вкусные рецепты с яблоками к Яблочному Спасу.

Запеченные яблоки

Пожалуй, это самый простой метод приготовить яблоки, если хочется чего-нибудь сладкого. К тому же, кроме яблок, в блюде можно использовать любимые орехи, или украсить фрукты мороженым.

Чтобы приготовить этот простой десерт, требуются следующие составляющие:

яблоки - 4 шт.;

кипяток - 75 мл;

сливочное масло (жирность 73%) - 20 г;

сахар коричневый - 50 г;

орехи - 30 г;

молотая корица - 3 г;

изюм - 38 г.

Как запекать яблоки с орехами

Поставьте духовку разогреваться до 190 градусов. В это время подготовьте яблоки - их нужно промыть, обсушить и вырезать сердцевину с одной стороны.

Таким образом, из яблок должны образоваться "горшки". Для наполнения измельчите изюм и орехи, перемешайте их с частью сахара и корицей.

Общее количество сахара зависит от того, насколько сладки яблоки, а также от начинки - если планируете поливать фрукты медом или добавлять мороженое, убавьте количество сахара.

Заполните яблоки начинкой, а сверху положите кусочек сливочного масла и присыпьте оставшимся сахаром.

В форму для запекания налейте кипяток, положите яблоки и запекайте десерт в течение 30-45 минут. Готовые яблоки должны держать форму, но быть мягкими.

Когда яблоки немного остынут, их можно подавать к столу, добавив мороженое или немного меда.

Шарлотка с яблоками

Шарлотка с яблоками (скриншот / Тетяна Чижович)

Для приготовления этой известной выпечки требуются следующие ингредиенты:

яблоки - 3 шт.;

мука - 160 г;

яйца - 4 шт.;

коричневый сахар - 15 г;

сахар - 150 г;

разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

ванильный сахар - 15 г;

корица - 0,5 ч. л.;

сахарная пудра - 5 г;

лимонный сок - с половины лимона.

Как готовить шарлотку с яблоками

Для приготовления шарлотки яблоки нужно очистить от кожуры и семян - и нарезать фрукты на тонкие ломтики.

Переложите яблоки в глубокую миску и сбрызните лимонным соком. Затем перемешайте яблоки, чтобы они равномерно покрылись жидкостью.

В отдельно миску разбейте яйца, всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбивайте ингредиенты миксером в течение 5-7 минут до образования пены. Масса должна увеличиться в объеме втрое и стать почти белой.

Осторожно просейте муку вместе с разрыхлителем в яичную массу и тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы не было комочков.

Небольшую форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Боковые части формы также советуют устлать бумагой для выпечки. После этого на дно формы необходимо налить небольшое количество теста, равномерно распределив его.

Выложите слой яблок так, чтобы между ними были участки теста, присыпьте фрукты корицей. Вылейте остальное тесто и выложите яблоки, что остались. Сверху присыпьте шарлотку коричневым сахаром.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекать шарлотку следует в течение 50 минут.

Ленивые яблочные пончики

Если хочется приготовить что-то попроще, чем пирог, можно приготовить пончики с яблоками - или яблоки в кляре. Для этой выпечки требуются следующие продукты:

яблоки - 3-4 шт.;

молоко - 170 мл;

яйцо - 1 шт.;

мука - 250 г;

сахар - 60 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

ванильный сахар - 1 пакетик;

лимонный сок - 1 ст. л.;

растительное масло - для жарки.

Как готовить пончики с яблоками

Сначала приготовьте тесто для пончиков. Для этого взбейте яйцо с сахаром, а затем добавьте к ингредиентам молоко и разрыхлитель. Также нужно добавить лимонный сок и ванильный сахар. Затем перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Постепенно добавьте муку. Предварительного ее можно просеять через сито. Еще раз вымешайте тесто до однородной консистенции и оставьте его ненадолго. В это время подготовьте яблоки.

Фрукты нужно промыть и вырезать серединки, при этом не разрезая яблоки. После этого нарежьте яблоки кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Разогрейте в глубокой сковороде масло. Ее количество должно быть таким, чтобы полностью погрузить пончики. Кружочки яблок обмакните в тесто, а затем обжарьте до золотистой корочки с каждой стороны.

Важно жарить пончики на среднем огне, чтобы они не пригорели. Выложите пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Когда яблоки в тесте слегка охладятся, присыпьте их сахарной пудрой, корицей или полейте карамелью.

Вареники с яблоками

Вареники с яблоками (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того чтобы приготовить вареники с яблочной начинкой на Яблочный Спас, нужно эти продукты:

яблоки - 2 шт.;

мука - 200 г;

кефир - 100 мл;

сахар - 1,5 ст. л.;

корица - 0,25 ч. л.;

сода - 0,25 ч. л;

лимонный сок - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Как готовить вареники с яблоками

Для приготовления теста для вареников налейте кефир в миску, добавьте 1 ч. л. сахара и щепотку соли для баланса вкуса. Потушите соду лимонным соком, перемешайте и влейте в кефир.

Перемешайте все ингредиенты в миске и понемногу добавляйте муку. Замешайте тесто - сначала ложкой, а затем руками. Отложите тесто на 10-15 минут.

Для начинки промойте яблоки и нарежьте их на маленькие кубики, удалив семена и плодоножку. Переложите яблоки в миску, присыпьте сахаром и корицей по своему вкусу.

Раскатайте тесто на пласт, и вырежьте кружочки с помощью стакана. Выложите начинку - примерно по 1 ч. л. - и залепите вареники.

Лучше всего варить вареники с яблоками на пару - это можно сделать с помощью дуршлага. Для этого выложите на смазанный маслом дуршлаг вареники и поместите его над кастрюлей с кипятком. Накройте посуду крышкой и готовьте вареники в течение 10 минут.

Яблочный кисель

Для того чтобы приготовить этот традиционный напиток на Яблочный Спас, нужны следующие ингредиенты:

яблоки - 3-4 шт.;

вода - 1,5 л;

сахар - 100 г;

лимонный сок - 2-3 ст. л;

крахмал - 3,5 ст. л.

Как готовить кисель из яблок

Для того чтобы приготовить кисель из яблок, фрукты нужно помыть, очистить от кожуры и семян. В это время нужно довести воду до кипения.

Поместите яблоки в кастрюлю и отварите до размягчения на среднем огне. После этого вытащите яблоки и перетрите их в пюре. Влейте пюре в кастрюлю с водой, в которой отваривались яблоки.

Добавьте в кисель сахар, перемешайте ингредиенты и продолжите варить. В отдельной миске разведите крахмал в небольшом количестве воды, тщательно перемешав до однородной консистенции.

Влейте растворенный крахмал в кисель. Варите напиток до закипания, постоянно помешивая. После закипания сразу снимите кисель с огня и добавьте сок лимона для подчеркивания вкуса.