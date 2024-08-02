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Шулики або ламанці: старовинний рецепт коржиків з маком і медом

П'ятниця 02 серпня 2024 07:45
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Шулики або ламанці: старовинний рецепт коржиків з маком і медом Як готувати шулики (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
Автор: Людмила Рябухіна

Ламанці або шулики - це традиційні українські коржики, які готуються до Медового Спаса. Подається така випічка розламаною на шматочки та зануреною у мед з маком, завдяки чому стає м'якою - подібною на бісквіт.

Про те, як приготувати шулики з медом і маком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".

Що потрібно для ламанців

Для того, щоб приготувати коржики-ламанці з медом і маком, потрібні ці продукти:

  • борошно - 800 г;
  • мак - 200 г;
  • кефір - 500 мл;
  • мед - 5 ст. л.
  • вода - 1 л;
  • яйця - 2 шт.;
  • цукор - 3 ст. л.;
  • сіль - 1/3 ч. л.;
  • сода - 1 ч. л.

Як готувати шулики або ламанці

Для того, щоб правильно приготувати тісто для шуликів, необхідно підготувати інгредієнти. Зокрема, яйця та кефір повинні бути кімнатної температури, тож їх необхідно дістати з холодильника заздалегідь.

Розбийте яйця в глибоку миску, додайте сіль та цукор. Перемішайте все до однорідної консистенції і поступово влийте кефір. Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти.

З'єднайте борошно з содою і поступово додайте до рідини, кожного разу ретельно перемішуючи. Замісіть тісто - воно має бути м'яким, проте не липнути до рук.

Шулики або ламанці: старовинний рецепт коржиків з маком і медом

Замісіть тісто для шуликів (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Після цього накрийте миску з тістом рушником чи плівкою і залиште його на 20-30 хвилин.

В цей час підготуйте мак. Спочатку його потрібно промити в холодній воді, зливши крупинки, що підіймаються на поверхню води. Мак одразу можна покласти в каструлю, адже потім його треба буде проварити.

До промитого маку додайте воду, і поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть рідину до кипіння і варіть протягом приблизно 10 хвилин, до повного википання води.

Залиште мак до повного охолодження. Після цього перетріть його в макітрі або блендері.

Розділіть тісто на шість рівних частин. Присипте робочу поверхню борошном - і розкачайте тісто на не надто тонкі пласти, такого діаметра, щоб вони вмістилися в пательню.

Проколіть тісто по всьому діаметру виделкою. Розігрійте пательню з олією і обсмажте кожен коржик з кожного боку на невеликому вогні. Також пательню можна накрити кришкою.

Шулики або ламанці: старовинний рецепт коржиків з маком і медом

Підсмажте шулики (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Поки шулики охолоджуються, приготуйте заливку. Для цього з'єднайте мед з гарячою кип'яченою водою, розмішайте до розчинення меду - і додайте перетертий мак.

Порвіть шулики на шматочки і помістіть в заливку. Залиште ламанці на 5-10 хвилин - і можна смакувати.

До речі, раніше ми розповідали, що приготувати на Медовий Спас.

А також писали про те, як готувати м'ясну шпундру з буряками.

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