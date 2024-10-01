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Запеченные блины с творогом в Покров: рецепт вкусного блюда к празднику

Вторник 01 октября 2024 07:45
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Запеченные блины с творогом в Покров: рецепт вкусного блюда к празднику На Покров готовили калачи, паляницы и блины (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

По преданию, утром на Покров хозяйки готовили блины. Приготовить их можно с любой начинкой, а придать хрустящей корочки можно, запекая блюдо в духовке.

О том, как готовить запеченные блины с творогом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для запеченных блинчиков с творогом

Для того чтобы приготовить запеченные блины с творогом, нужны такие продукты.

  • мука - 400 г;
  • яйца - 4-5 шт.;
  • творог - 500 г;
  • молоко - 800 мл;
  • растительное масло - 4 ст. л.;
  • сливочное масло - 60 г;
  • соль - 1 ч. л.;
  • сахар - 80 г;
  • ванильный сахар - 1 пакетик.

Как готовить запеченные блины с творогом

Сначала просейте муку - это поможет избежать комочков и сделает тесто более нежным. Всыпьте в муку соль и сделайте в центре небольшое углубление.

Разбейте в углубление в муке 3 яйца и влейте растительное масло. Если яйца большого размера достаточно трех. Меньших яиц следует брать четыре.

Вылейте в ингредиенты половину молока и начните вымешивать тесто. Когда масса станет однородной, нужно влить оставшееся молоко, продолжая перемешивать тесто. Готовое тесто должно быть жидким.

Запеченные блины с творогом в Покров: рецепт вкусного блюда к празднику

Тесто для мельниц должно быть жидким (скриншот / Закарпатська Господиня)

Разогрейте сковороду. Добавлять масло не обязательно, ведь оно уже есть в тесте. Вылейте примерно один половник теста и покачайте посуду, чтобы жидкость равномерно покрыла дно сковороды.

Жарьте блинчик по 1-2 минуты с каждой стороны, до легкой корочки. Для творожной начинки смешайте творог с обычным и ванильным сахаром.

Взбейте в отдельной миске яйцо, затем влейте его в творог. После этого перемените ингредиенты картофелемялкой.

Разрежьте блинчик пополам, на закругленную часть выложите примерно одну столовую ложку творожной начинки. Накройте творог боковыми частями блина, а затем сверните его в трубочку.

Запеченные блины с творогом в Покров: рецепт вкусного блюда к празднику

Запеченные блины с творогом в Покров: рецепт вкусного блюда к празднику

Как завернуть начинку в блин (скриншот / Закарпатська Господиня)

Таким методом скрутите остальные блинчики до окончания начинки. Растопите сливочное масло и смажьте ним форму для выпечки. Выложите блины в один слой и смажьте оставшимися сливочными маслами, после этого выложите следующий слой блинов.

Разогрейте духовку до 160 градусов, форму для выпечки с блинами накройте фольгой и выпекайте блины в течение 45 минут. После этого нужно снять фольгу и выпекать блины еще в течение 10 минут.

Недавно мы писали о том, какие 5 блюд следует приготовить на Покров.

А также рассказывали о 7 забытых традициях на Покров.

При написании материала использовались следующие источники: Этнохата, кулинарный YouTube-канал ""Закарпатська Господиня".

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