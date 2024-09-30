Покрова в Україні: 5 страв, які обов'язково повинні бути на столі

На Покрову Пресвятої Богородиці зазвичай готували певні страви, частуючи ними родину та гостей. Серед страв могли бути рибні супи, каші та випічка.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготували список страв, які готували українці на Покрову.

Картопляні пиріжки

Картопляні пиріжки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготування пиріжків з картоплі використовують такі продукти:

картопля - 1,5-2 кг.

кисломолочний сир - 700-800 г;

яйце - 1 шт.;

цибуля -3 шт.;

сало - 200 грамів

крохмаль - 1-2 ст. л.;

сметана - 1-2 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати картопляні пиріжки

Половину картоплі потрібно промити та відварити в лушпині до повної готовності. Після цього картоплю потрібно почистити та перетерти або пропустити через м'ясорубку.

Іншу частину картоплю необхідно помити, почистити від шкірки, натерти та відтиснути рідину. Сік з картоплі виливати не потрібно - на ньому варять пиріжки, додаючи невелику кількість води.

Картоплю ретельно перемішують, за потреби додаючи крохмаль. До картопляного тіста необхідно додати яйце, сіль та перець до смаку.

Для начинки використовують кисломолочний сир. З картопляного тіста необхідно сформувати кульки, приплющити їх, викласти по столовій ложці начинки, заліпити пиріжки та відварити.

Готові пиріжки мають бути м'якими. Щоб страва була особливо смачною, її подають зі шкварками, смаженою цибулею та сметаною.

Козацький куліш

Козацький куліш (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Щоб приготувати козацький куліш, потрібні ці продукти:

сало - 2 кг;

пшоно - 4 кг;

лопатки свинячі - 2 кг;

щоки свинячі - 2 кг;

морква - 4 кг;

цибуля - 4 кг;

яйця - 15-20 шт.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

петрушка - до смаку;

кріп - до смаку.

Як готувати козацький куліш

Хоча автентичний куліш готували в великому казані, його можна приготувати вдома в великій каструлі з товстими стінками, зменшивши кількість інгредієнтів.

Спочатку потрібно розігріти посуд, вкинути нарізане сало та присмажити його до золотистої скоринки. Потім потрібно додати свинячі щоки та лопатки, нарізавши їх на невеликі шматочки. Тим часом в окремій мисці запарте пшоно.

Коли м'ясо матиме скоринку, потрібно всипати нарізану цибулю та тушкувати інгредієнти протягом 10-15 хвилин. Почистьте та наріжте моркву, всипте і до м'яса і тушкуйте до готовності, помішуючи.

Додайте сіль та перець до смаку, залийте куліш водою, доведіть рідину до кипіння, збираючи піну. Всипте пшоно і, помішуючи куліш, варіть страву до готовності.

Збийте яйця і влийте їх в майже готовий куліш, перемішуючи інгредієнти. Перед подачею прикрасьте куліш подрібненою зеленню.

Батуринські коржики

Батуринські коржики (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати старовинні батуринські коржики, треба ці інгредієнти:

яйця - 9 шт.;

борошно - 1 кг;

вино біле напівсолодке - 50 мл;

сметана (жирність 15%) - 1 стакан;

мигдаль - 560 г;

цукор - 1 стакан;

масло (жирність 82%) - 450 г.

Як готувати батуринські коржики

Відваріть п'ять яєць круто, з них потрібні лише жовтки - як і з сирих яєць. Варені жовтки потрібно протерти через сито або за допомогою дрібної терки.

Перетерті жовтки потрібно змішати з цукром, сметаною, маслом, білим вином та трьома сирими жовтками. Збийте масу міксером.

Поступово всипте борошно та товчений мигдаль. Вимішайте тісто, розкачайте його на пласт, виріжте коржики та викладіть їх на застелене пергаментом деко.

Змажте коржики жовтком та випікайте в розігрітій до 180 градусів в духовці протягом 20 хвилин.

Товченики з рибою

Товченики з рибою та грибами (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати товченики з рибою та грибами, потрібні такі продукти:

риба - 400 г;

печериці - 250 г;

цибуля - 1 кг;

борошно - 30 г;

олія - 40 мл;

сіль - до смаку.

Як готувати т​​​​​​овченики з рибою

Цибулю потрібно почистити та подрібнити, а потім обсмажити в олії до розм'якшення. Готову цибулю перекладіть в окрему миску.

Помийте та дрібно наріжте гриби, обсмажте до готовності в олії. Філе необхідно потовкти або нарізати на маленькі шматочки, перемішати з грибами, борошном та сіллю.

Сформуйте з рибної маси кульки, відваріть їх в киплячій воді - протягом 3-4 хвилин після того, як вода знову закипить.

Розігріту пательню зі смаженої цибулею, викладіть товченики. Протушкуйте їх 1-2 хвилин - і можна подавати до столу.

Капусняк з рибою

Капусняк (скриншот / YouTube)

Для приготування капусняку з рибою знадобляться наступні продукти:

вода - 4 л

пшоно - 200 г;

капуста білоголова - 1/2 шт.;

картопля - 500 г;

морква - 1 шт.;

цибуля ріпчаста - 1 шт.;

перець солодкий - 1 шт.;

кілька в томаті - 500 г;

паста томатна - 80 г;

олія соняшникова рафінована - 6 ст. л.;

лавровий лист - 2 шт.;

часник - 2 зубчики;

сіль - до смаку;

перець чорний мелений - до смаку.

Як готувати капусняк з рибою

Спочатку потрібно почистити овочі для капусняку. Картоплю треба відварити окремо, а потім потовкти в пюре.

Моркву потрібно натерти на великій терці, цибулю - подрібнити ножем, а перець - нарізати соломкою. Капусту радять натерти на терці.

В розігрітій пательні потрібно обсмажити цибулю, потім всипати перець з морквою і смажити інгредієнти приблизно протягом 8 хвилин. Додайте до овочів томатну пасту і тушкуйте все протягом 15 хвилин.

Промийте пшоно і варіть його до закипання. Тоді додайте капусту, а, через 10-15 хвилин - засмажку та картопляне пюре. Перемішайте капусняк, додайте до нього кільку в томаті, попередньо перем'явши її виделкою.

Перемішайте капусняк, додайте спеції та варіть ще протягом п'яти хвилин.