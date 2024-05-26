Запечені ліниві голубці: швидкий рецепт страви, яку обожнювали наші предки

Що потрібно для лінивих голубців

Для того, щоб приготувати цей варіант традиційної української страви потрібні такі інгредієнти:

капуста - 700 г;

фарш (свинина) або ошийок - 700 г;

яйце - 2 шт.;

сметана - 2 ст. л.;

рис - 100 г;

морква - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

цибуля - 1 шт.;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Для соусу потрібні:

вода -200 мл;

сметана - 200 г;

кетчуп домашній - 150 г;

соус томатний - 100 г;

сіль - до смаку.

Як готувати ліниві голубці

Промийте та перемеліть м'ясо в м'ясорубці, очистьте та перемеліть цибулю у фарш. Якщо ж ви використовуєте готовий фарш, цибулю можна як подрібнити ножем, так і використати м'ясорубку.

Очистьте зубчики часнику та перемеліть його в м'ясорубці (або розчавіть) та додайте до фаршу. Підсоліть та поперчіть фарш, додайте два яйця та ретельно перемішайте.

В окрему миску розбийте два яйця, злегка перемішайте їх, а потім додайте до фаршу. Після цього додайте 2 ст. л. сметани та ретельно вимішайте суміш.

Добре промийте рис, очистьте та натріть моркву на великій терці та додайте ці інгредієнти до м'яса.

Нашинкуйте капусту, чим дрібніше - тим краще. Для розм'якшення капусти злегка посоліть її та розімніть руками.

Додайте капусту до фаршу і знову перемішайте інгредієнти.

Фарш до лінивих голубців (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розігрійте пательню з олією. Зліпить з фаршу невеличкі котлетки та викладіть на розігріту пательню.

Обсмажте до легкої золотистої скоринки по декілька хвилин з кожного боку. Не потрібно тушкувати такі котлетки на пательні - для цього вони відправляться в духовку.

Викладіть голубці в форму для випікання. Для соусу змішайте 200 г сметани, томатний соус, домашній кетчуп та воду, за бажанням посоліть.

Змішайте всі інгредієнти соусу до однорідної консистенції. Залийте ліниві голубці заправкою так, щоб соус повністю покривав котлети. Розігріти духовку до 160 градусів і випікайте ліниві голубці 40 хвилин.