Запеченные ленивые голубцы: быстрый рецепт блюда, которое обожали наши предки

Что нужно для ленивых голубцов

Для того чтобы приготовить этот вариант традиционного украинского блюда нужны следующие ингредиенты:

капуста - 700 г;

фарш (свинина) или ошеек - 700 г;

яйцо - 2 шт.;

сметана - 2 ст. л.;

рис - 100 г;

морковь - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

лук - 1 шт.;

масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Для соуса нужны:

вода - 200 мл;

сметана - 200 г;

кетчуп домашний - 150 г;

соус томатный - 100 г;

соль - по вкусу.

Как готовить ленивые голубцы

Промойте и перемелите мясо в мясорубке, очистьте и перемелите лук в фарш. Если вы используете готовый фарш, лук можно как измельчить ножом, так и использовать мясорубку.

Очистьте зубчики чеснока и перемелите в мясорубке (или раздавите) и добавьте в фарш. Подсолите и поперчите фарш, добавьте два яйца и тщательно перемешайте.

В отдельную миску разбейте два яйца, слегка перемешайте их, а затем добавьте в фарш. Затем добавьте 2 ст. л. сметаны и тщательно вымешайте смесь.

Хорошо промойте рис, очистите и натрите морковь на большой терке и добавьте эти ингредиенты в мясо.

Нашинкуйте капусту, чем мельче - тем лучше. Для размягчения капусты слегка посолите ее и разомните руками.

Добавьте капусту в фарш и снова перемешайте ингредиенты.

Фарш для ленивых голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Слепите из фарша небольшие котлетки и выложите на разогретую сковороду.

Обжарьте до легкой золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны. Не нужно тушить такие котлетки на сковороде - для этого они отправятся в духовку.

Выложите голубцы в форму для выпечки. Для соуса смешайте 200 г сметаны, томатный соус, домашний кетчуп и воду по желанию посолите.

Смешайте все ингредиенты соуса до однородной смеси. Залейте ленивые голубцы заправкой так, чтобы соус полностью покрывал котлеты. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте ленивые голубцы 40 минут.