Запечені курячі гомілки, які тануть у роті: рецепт від легендарної Мері Беррі

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати цю смачну і ситну страву на обід чи вечерю, потрібні наступні продукти:

курячі стегна - 6 шт.

курячі гомілки - 6 шт.

копчений бекон - 6 скибок

картопля - 1 кг

цибуля - 1 шт.

часник - 2 зубчики

кабачки - 3 шт.

оливки (фаршировані анчоусами) - 200 г

лимони (консервовані) - 5 шт.

оливкова олія - 3 ст. л.

паприка - 1/2 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати курку з овочами за рецептом Мері Беррі

Ключ до перетворення цієї страви на щось по-справжньому особливе, на думку знаменитого шеф-кухаря, лежить в одному унікальному інгредієнті - консервованих лимонах. Гостра цедра робить цитрусовий фантастичним доповненням до заправок, салатів, супів або тушкованого м'яса.

Щоб приготувати запечені гомілки з овочами, розігрійте духовку до 220 градусів, а тим часом підготуйте інгредієнти. Картоплю почистьте і наріжте на шматочки, цибулю почистьте і наріжте на кружальця.

Часник слід почистити і подрібнити, а бекон - нарізати на шматочки завширшки 1 см. Кабачок помийте і наріжте на товсті кружальця, а лимони наріжте на четвертинки.

Покладіть картоплю у велике деко, збризніть двома столовими ложками олії і перемішайте, щоб вона рівномірно покрилася. Потім додайте цибулю, часник, бекон, гомілки і стегна, ретельно перемішайте продукти.

Додайте до інгредієнтів консервовані лимони і щедро приправте продукти спеціями, починаючи з рясного посипання паприкою. Поставте деко в духовку на 40 хвилин для запікання. Тим часом в окремій мисці залийте кабачки рештою олії, присипте їх сіллю та перцем.

Розкладіть кабачки навколо шматочків курки, а оливки довільно розсипте по деку. Поверніть страву в духовку ще на 20 хвилин, доки курка та овочі не стануть золотистими та м'якими.

Для того, щоб зробити цю страву ідеальною, не варто переповнювати деко, адже викладання інгредієнтів в "один шар" забезпечує рівномірне прожарювання. Якщо потрібно, використовуйте друге деко, щоб забезпечити достатній простір для правильного приготування.