Запеченные куриные голени, которые тают во рту: рецепт от легендарной Мэри Берри

Мэри Берри поделилась простым рецептом аппетитной запеченной курятины с овощами. Это блюдо, которое готовится в одной посуде, идеально подходит как для семейных обедов, так и для праздничного ужина, а для приготовления требуется менее часа запекания.
О том, как приготовить вкусную запеченную курицу с овощами по рецепту английской кулинарной писательницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Express.
Для того, чтобы приготовить это вкусное и сытное блюдо на обед или ужин, нужны следующие продукты:
Ключ к превращению этого блюда в нечто по-настоящему особенное, по мнению знаменитого шеф-повара, лежит в одном уникальном ингредиенте - консервированных лимонах. Острая цедра делает цитрусовый фантастическим дополнением к заправкам, салатам, супам или тушеному мясу.
Чтобы приготовить запеченные голени с овощами, разогрейте духовку до 220 градусов, а тем временем подготовьте ингредиенты. Картофель почистьте и нарежьте на кусочки, лук почистьте и нарежьте на кружочки.
Чеснок следует почистить и измельчить, а бекон - нарезать на кусочки шириной 1 см. Кабачок помойте и нарежьте на толстые кружочки, а лимоны нарежьте на четвертинки.
Положите картофель в большой противень, сбрызните двумя столовыми ложками масла и перемешайте, чтобы он равномерно покрылся. Затем добавьте лук, чеснок, бекон, голени и бедра, тщательно перемешайте продукты.
Добавьте к ингредиентам консервированные лимоны и щедро приправьте продукты специями, начиная с обильной посыпки паприкой. Поставьте противень в духовку на 40 минут для запекания. Тем временем в отдельной миске залейте кабачки оставшимся маслом, присыпьте их солью и перцем.
Разложите кабачки вокруг кусочков курицы, а оливки произвольно рассыпьте по противню. Верните блюдо в духовку еще на 20 минут, пока курица и овощи не станут золотистыми и мягкими.
Для того, чтобы сделать это блюдо идеальным, не стоит переполнять противень, ведь выкладывание ингредиентов в "один слой" обеспечивает равномерную прожарку. Если нужно, используйте второй противень, чтобы обеспечить достаточное пространство для правильного приготовления.
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