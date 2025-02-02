Запеченные куриные голени, которые тают во рту: рецепт от легендарной Мэри Берри

Мэри Берри поделилась простым рецептом аппетитной запеченной курятины с овощами. Это блюдо, которое готовится в одной посуде, идеально подходит как для семейных обедов, так и для праздничного ужина, а для приготовления требуется менее часа запекания.

О том, как приготовить вкусную запеченную курицу с овощами по рецепту английской кулинарной писательницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Express .

Что нужно для запеченной курицы

Для того, чтобы приготовить это вкусное и сытное блюдо на обед или ужин, нужны следующие продукты:

куриные бедра - 6 шт.

куриные голени - 6 шт.

копченый бекон - 6 ломтиков

картофель - 1 кг

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

кабачки - 3 шт.

оливки (фаршированные анчоусами) - 200 г

лимоны (консервированные) - 5 шт.

оливковое масло - 3 ст. л.

паприка - 1/2 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить курицу с овощами по рецепту Мэри Берри

Ключ к превращению этого блюда в нечто по-настоящему особенное, по мнению знаменитого шеф-повара, лежит в одном уникальном ингредиенте - консервированных лимонах. Острая цедра делает цитрусовый фантастическим дополнением к заправкам, салатам, супам или тушеному мясу.

Чтобы приготовить запеченные голени с овощами, разогрейте духовку до 220 градусов, а тем временем подготовьте ингредиенты. Картофель почистьте и нарежьте на кусочки, лук почистьте и нарежьте на кружочки.

Чеснок следует почистить и измельчить, а бекон - нарезать на кусочки шириной 1 см. Кабачок помойте и нарежьте на толстые кружочки, а лимоны нарежьте на четвертинки.

Положите картофель в большой противень, сбрызните двумя столовыми ложками масла и перемешайте, чтобы он равномерно покрылся. Затем добавьте лук, чеснок, бекон, голени и бедра, тщательно перемешайте продукты.

Добавьте к ингредиентам консервированные лимоны и щедро приправьте продукты специями, начиная с обильной посыпки паприкой. Поставьте противень в духовку на 40 минут для запекания. Тем временем в отдельной миске залейте кабачки оставшимся маслом, присыпьте их солью и перцем.

Разложите кабачки вокруг кусочков курицы, а оливки произвольно рассыпьте по противню. Верните блюдо в духовку еще на 20 минут, пока курица и овощи не станут золотистыми и мягкими.

Для того, чтобы сделать это блюдо идеальным, не стоит переполнять противень, ведь выкладывание ингредиентов в "один слой" обеспечивает равномерную прожарку. Если нужно, используйте второй противень, чтобы обеспечить достаточное пространство для правильного приготовления.