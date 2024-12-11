Запечена курка: рецепт розкішної святкової страви від Володимира Ярославського

Запечена курка - це класика для святкового столу. Завдяки рецепту від відомого шеф-кухаря святкове меню отримає нові смакові відтінки, а запечена курка буде незабутньою.

Про те, як приготувати запечену курку до Нового року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Володимира Ярославського.

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати запечену курку на новорічний стіл, необхідні такі продукти:

ціла курка - 1,8 кг

мед - 1 ст. л.

масло - 200 г

олія - 1 ст. л.

картопля або батат - на гарнір

часник - 3 великих зубчики

лимонна цедра - з 1 великого лимона

розмарин - кілька гілочок

лимон - 1 шт.

сіль - до смаку

коріандр - 0, 5 ч. л.

паприка - 0, 5 ч. л.

сухий часник - 0, 5 ч. л.

сушені томати - 0, 5 ч. л.

куркума - 0, 5 ч. л.

гірчиця - 0, 5 ч. л.

базилік - 0, 5 ч. л.

сушений кріп - 0, 5 ч. л.

чорний перець - за бажанням

Як запікати курку з овочами

Для того, щоб приготувати на Новий рік запечену курку з хрусткою скоринкою та ніжним м'ясом, курку потрібно попередньо підготувати. Ретельно промийте птицю, видаліть шию.

Після цього курку можна або натерти всередині половиною спецій, або замочити в сольовому розчині на ніч. Для пресолтингу на 2 л чистої питної води потрібно 50 г солі. В розчин потрібно покласти курку та поставити в холодильник, приблизно на 12 годин.

Для того, щоб запечена курка мала характерну скоринку, приготуйте ароматне масло. Для цього в тепле масло потрібно додати цедру лимона або іншого цитрусового. Також потрібно додати подрібнений розмарин, почищений і пропущений через прес часник, решту спецій та мед.

Частину м'якого масла зі спеціями потрібно помістити під шкірку курки, а рештою - змастити крильця, ніжки та грудку птиці. Також всередину курки потрібно покласти розрізаний навпіл лимон.

Для того, щоб курка тримала форму, її необхідно перев'язати шпагатом. Після цього перекладіть курку на деко.

Поруч можна викласти гарнір - почищені та надрізані невеликі картоплини або ж інші коренеплоди. Їх потрібно змастити олією.

Помістіть деко в розігріту до 175 градусів в духовку та випікайте курку протягом 1,5 години. Якщо деякі частини птиці запікаються швидше, їх можна перекрити фольгою, щоб скоринка була рівномірною.

Залежно від духовки, може знадобитися ще 10-15 хвилин, тому курку слід перевірити на готовність.