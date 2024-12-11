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Запеченная курица: рецепт роскошного праздничного блюда от Владимира Ярославского

Среда 11 декабря 2024 17:35
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Запеченная курица: рецепт роскошного праздничного блюда от Владимира Ярославского Как готовить запеченную курицу (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Запеченная курица - это классика для праздничного стола. Благодаря рецепту от известного шеф-повара праздничное меню получит новые вкусовые оттенки, а запеченная курица будет незабываемой.

О том, как приготовить запеченную курицу к Новому году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Владимира Ярославского.

Что нужно для запеченной курицы

Для того чтобы приготовить запеченную курицу на новогодний стол, необходимы следующие продукты:

  • целая курица - 1,8 кг
  • мед - 1 ст. л.
  • сливочное масло - 200 г
  • растительное масло - 1 ст. л.
  • картофель или батат - на гарнир
  • чеснок - 3 больших зубчика
  • лимонная цедра - с 1 большого лимона
  • розмарин - несколько веточек
  • лимон - 1 шт.
  • соль - по вкусу
  • кориандр - 0,5 ч. л.
  • паприка - 0,5 ч. л.
  • сухой чеснок - 0,5 ч. л.
  • сушеные томаты - 0,5 ч. л.
  • куркума - 0,5 ч. л.
  • горчица - 0,5 ч. л.
  • базилик - 0,5 ч. л.
  • сушеный укроп - 0,5 ч. л.
  • черный перец - по желанию

Как запекать курицу с овощами

Для того чтобы приготовить на Новый год запеченную курицу с хрустящей корочкой и нежным мясом, курицу нужно предварительно подготовить. Тщательно промойте птицу, удалите шею.

После этого курицу можно либо натереть внутри половиной специй, либо замочить в солевом растворе на ночь. Для пресолтинга на 2 л чистой питьевой воды требуется 50 г соли. В раствор нужно положить курицу и поставить в холодильник примерно на 12 часов.

Для того чтобы запеченная курица имела характерную корочку, приготовьте ароматное масло. Для этого в теплое масло нужно добавить цедру лимона или другого цитрусового. Также нужно добавить измельченный розмарин, почищенный и пропущенный через пресс чеснок, остальные специи и мед.

Часть мягкого масла со специями нужно поместить под кожуру курицы, а остальным - смазать крылья, ножки и грудку птицы. Также внутрь курицы нужно положить разрезанный пополам лимон.

Для того чтобы курица держала форму, ее необходимо перевязать шпагатом. После этого переложите курицу на противень.

Рядом можно выложить гарнир - почищенные и надрезанные небольшие картофелины или другие корнеплоды. Их нужно смазать растительным маслом.

Поместите противень в разогретую до 175 градусов в духовку и запекайте курицу в течение 1,5 часа. Если некоторые части птицы запекаются быстрее, их можно перекрыть фольгой, чтобы корочка была равномерной.

В зависимости от духовки может потребоваться еще 10-15 минут, поэтому курицу следует проверить на готовность.

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