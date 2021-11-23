Не запасайтесь этими продуктами впрок: просто потеряете свои деньги

Специи

Срок хранения специй не превышает 12 месяцев. И эксперты советуют использовать приправы лучше всего за полгода после их покупки. За долгий срок хранения они теряют цвет, вкусовые качества, аромат и полезные свойства.

Поэтому стоит покупать специи небольшими пакетами, особенно перцы, сухой чеснок, кориандр и базилик. Хранить их нужно в герметичных, плотно закрытых емкостях.

Кофе

Не обжаренные зерна могут храниться не более года, после термообработки – около 30 месяцев. Но даже в цельные зерна через несколько месяцев хранения в банке утратят аромат и вкус. Хранить кофе можно в герметической вакуумной емкости.

Молотый кофе способен впитывать влагу и запахи – хранить стоит в плотно закрытой банке подальше от солнечных лучей. А открытую упаковку с кофе стоит хранить в холодильнике.

Мука

Этот продукт быстро впитывает влагу и после длительного хранения становится сырым. В муке, как и во многих других крупах, довольно быстро заводятся различные паразиты, мошки и моль. Не стоит закупать муку большими партиями – купите несколько килограмм.

Дрожжи

Если вы не печете ежедневно, то не стоит покупать дрожжи впрок. Они быстро теряют свою способность поднимать тесто. Для здоровья опасности не будет, но смысла хранить дрожжи большими партиями тоже нет.

Орехи

Этот продукт после длительного хранения может стать опасным. Орехи со временем начинают горчить, покрываются невидимой плесенью и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Обязательно смотрите срок годности и перед употреблением проверяйте продукт очень внимательно.

Сыр

Как и многие молочные продукты, сыр не годится для длительного хранения. Замораживать его тоже не рекомендуется – после размораживания в нем могут активно размножаться опасные бактерии, а свой вкус сыр точно потеряет.

Соусы

Открытые соусы нельзя долго хранить даже в холодильнике. С каждым днем будет расти риск появления опасных бактерий, которые начнут быстро размножаться. Лучше купить такой продукт свежим по мере необходимости.

Растительное масло

Срок годности у такого масла очень большой, но эксперты рекомендуют открытую бутылку хранить не более месяца. После окончания этого периода масло будет пригодно только для косметических процедур.

Хранить масло нужно в теплом месте с солнечным светом, а вот контакт с кислородом и резкие перепады температур нужно ограничить.