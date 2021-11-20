Как дома сделать полезное сливочное масло: Клопотенко представил рецепт
Масло гхи считается очень полезным, благодаря наличию там полиненасыщенных жиров. Его можно приготовить из сливочного масла, но обязательно жирностью 82,5%.
Легким рецептом поделился на своем сайте известный кулинар Евгений Клопотенко.
"Масло гхи стало известно благодаря древней медицине Аюрведе. Это очищенное топленое масло, для изготовления которого необходимо натуральное сливочное масло максимальной жирности – 82,5%. Масло гхи широко используется в кухнях Южной Азии. Оно имеет приятный карамельный запах и на нем можно жарить, так как гореть и дымить этот продукт начинает при температуре 250 градусов по Цельсию", - сообщил Клопотенко.
Вы можете использовать его для жарки овощей, омлетов, стейков, делать зажарку для борща.
Не забывайте о правилах хранения этого масла. Если вы готовите этот продукт в дома, то лучше всего его хранить в холодильнике до 3 месяцев. Можно хранить и при комнатной температуре, но в течение одного месяца.
Ингредиенты
Для его приготовления вам нужно взять два брикета сливочного масла 82,5 % жирности.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте сливочное масло, сотейник, баночку и марлю. Растопите 2 пачки сливочного масла в сотейнике на среднем огне. Потом надо уменьшить огонь до минимума, чтоб оно не сгорело. Масло гхи должно готовиться на медленном огне 25-30 минут, чтоб оно расслоилось на 3 слоя. Снимите верхнюю пену с масла.
Чтобы понять, что масло гхи готово, посмотрите на дно сотейника – на нем будет осадок.
После процедите масло гхи через 4 слоя марли. Остудите и поставьте в холодильник.
Масло гхи можно сделать дома (фото: klopotenko.com)
Как мы ранее писали, Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета.