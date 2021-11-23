Не запасайтеся цими продуктами заздалегідь: просто втратите свої гроші

Спеції

Термін зберігання спецій не перевищує 12 місяців. І експерти радять використовувати приправи найкраще за пів року після їх покупки. За довгий термін зберігання вони втрачають колір, смакові якості, аромат і корисні властивості.

Тому варто купувати спеції невеликими пакетами, особливо перці, сухий часник, коріандр і базилік. Зберігати їх потрібно в герметичних, щільно закритих місткостях.

Кава

Чи не обсмажені зерна можуть зберігатися не більше як рік, після термообробки - близько 30 місяців. Але навіть в цільні зерна через кілька місяців зберігання в банку втратять аромат і смак. Зберігати каву можна в герметичній вакуумній місткості.

Мелена кава здатна вбирати вологу і запахи – зберігати варто в щільно закритій банці подалі від сонячних променів. А відкриту упаковку з кавою варто зберігати в холодильнику.

Борошно

Цей продукт швидко вбирає вологу і після тривалого зберігання стає сирим. У борошні, як і в багатьох інших крупах, досить швидко заводяться різні паразити, мошки та моль. Не варто закуповувати борошно великими партіями - купіть кілька кілограм.

Дріжджі

Якщо ви не печете щодня, то не варто купувати дріжджі про запас. Вони швидко втрачають свою здатність піднімати тісто. Для здоров'я небезпеки не буде, але сенсу зберігати дріжджі великими партіями теж немає.

Горіхи

Цей продукт після тривалого зберігання може стати небезпечним. Горіхи з часом починають гірчити, покриваються невидимою цвіллю і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Обов'язково дивіться термін придатності та перед вживанням перевіряйте продукт дуже уважно.

Сир

Як і багато молочних продуктів, сир не годиться для тривалого зберігання. Заморожувати його теж не рекомендується – після розморожування в ньому можуть активно розмножуватися небезпечні бактерії, а свій смак сир точно втратить.

Соуси

Відкриті соуси не можна довго зберігати навіть в холодильнику. З кожним днем буде рости ризик появи небезпечних бактерій, які почнуть швидко розмножуватися. Краще купити такий продукт свіжим в міру потреби.

Рослинна олія

Термін придатності у такої олії дуже великий, але експерти рекомендують відкриту пляшку зберігати не більше як місяць. Після закінчення цього періоду олія буде придатна тільки для косметичних процедур.

Зберігати олію потрібно в теплому місці з сонячним світлом, а ось контакт з киснем і різкі перепади температур потрібно обмежити.