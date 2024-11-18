Косметолог назвала 5 головних табу у догляді за шкірою. Запам'ятайте їх!

Неправильний догляд за шкірою може призвести до подразнення, висипів та навіть шрамів. Косметолог назвала головні табу у догляді, які варто уникати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою, щоб не зашкодити їй.
Нехтування сонцезахисним кремом
За словами косметолога Дарії Тіщенко, навіть у похмурі дні ультрафіолетові промені можуть пошкодити шкіру, викликаючи передчасне старіння, пігментацію та підвищуючи ризик раку шкіри
"Запам'ятайте, сонцезахисний крем є обов'язковим етапом догляду", - зазначила експерт.
Часте використання агресивних засобів
Важливо пам'ятати, що надмірне очищення або використання засобів зі спиртом може пересушити шкіру та порушити її епідермальний бар'єр. А це призводить до сильного подразнення.
Особливо це стосується тоніків, які можуть містити у своєму складі спирт.
Видавлювання прищів
Часто люди вдома можуть видавлювати на обличчі прищі, але таким чином можна лише збільшити запалення та є ризик отримати шрам.
Краще використовувати точкові засоби або звернутися до спеціаліста.
Занадто багато продуктів у догляді
Багатоступеневі процедури не завжди приносять користь, а можуть лише перевантажити шкіру.
"Я раджу дотримуватись мінімалізм у догляді, якщо шкіра не має проблем", - зазначила Тіщенко.
Неправильне використання активних інгредієнтів
Сюди відносяться кислоти, ретинол та інші активніші компоненти, які потрібно використовувати за призначенням і в правильному дозуванні.
Неправильне їх використання може викликати подразнення, опіки чи посилити проблеми зі шкірою.
Раніше ми повідомляли про лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі.
Також ми писали, чим категорично не можна змивати макіяж.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка лікаря-косметолога Дарії Тіщенко та сайт American academy of dermatology.