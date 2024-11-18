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Косметолог назвала 5 головних табу у догляді за шкірою. Запам'ятайте їх!

Яких помилок у догляді за шкірою потрібно уникати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Неправильний догляд за шкірою може призвести до подразнення, висипів та навіть шрамів. Косметолог назвала головні табу у догляді, які варто уникати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою, щоб не зашкодити їй.

Головні помилки у догляді за шкірою

Нехтування сонцезахисним кремом

За словами косметолога Дарії Тіщенко, навіть у похмурі дні ультрафіолетові промені можуть пошкодити шкіру, викликаючи передчасне старіння, пігментацію та підвищуючи ризик раку шкіри

"Запам'ятайте, сонцезахисний крем є обов'язковим етапом догляду", - зазначила експерт.

Часте використання агресивних засобів

Важливо пам'ятати, що надмірне очищення або використання засобів зі спиртом може пересушити шкіру та порушити її епідермальний бар'єр. А це призводить до сильного подразнення.

Особливо це стосується тоніків, які можуть містити у своєму складі спирт.

Видавлювання прищів 

Часто люди вдома можуть видавлювати на обличчі прищі, але таким чином можна лише збільшити запалення та є ризик отримати шрам.

Краще використовувати точкові засоби або звернутися до спеціаліста.

Занадто багато продуктів у догляді

Багатоступеневі процедури не завжди приносять користь, а можуть лише перевантажити шкіру.

"Я раджу дотримуватись мінімалізм у догляді, якщо шкіра не має проблем", - зазначила Тіщенко.

Неправильне використання активних інгредієнтів

Сюди відносяться кислоти, ретинол та інші активніші компоненти, які потрібно використовувати за призначенням і в правильному дозуванні.

Неправильне їх використання може викликати подразнення, опіки чи посилити проблеми зі шкірою.

Як стрес впливає на шкіру

Раніше ми повідомляли про лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі.

Також ми писали, чим категорично не можна змивати макіяж.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка лікаря-косметолога Дарії Тіщенко та сайт American academy of dermatology.

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