Дерматолог розповіла, чим категорично не можна змивати макіяж

Серветки для зняття макіяжу можуть завдати серйозної шкоди шкірі та призвести до проблем. Дерматолог розповіла, що є у складі таких серветок.

Викликають почервоніння та подразнення

Дерматолог Шарі Ліпнер розповів, що правильне зняття макіяжу має вирішальне значення для здорової та красивої шкіри.

Хороший вмиваючий засіб є ключовим у догляді за шкірою, а використання серветок для макіяжу може зекономити час. Проблема полягає в тому, що використання серветок стає нормою замість резервного копіювання на випадок надзвичайної ситуації.

Експерти попереджають, що використання серветок може посилити проблеми зі шкірою та завдати шкоди обличчю.

Такі серветки можуть бути зручними, але не підходять для зняття макіяжу, особливо стійкого.

"Якщо у вас дуже жирна шкіра, то використання серветок може сприяти закупорці пор і появі вугрів", - зазначила лікар.

А для тих, у кого чутлива шкіра або шкіра, схильна до розацеа, серветки можуть залишати дратівливі залишки хімічних речовин.

"Розтягуєте" шкіру

Деякі жінки проводять ними по обличчю настільки недбало, що розтягують шкіру як востаннє. За такої щоденної рутини шкіра з часом почне втрачати еластичність і можуть з'явитися ранні зморшки.

Агресивний склад

Деякі серветки містять агресивні інгредієнти, які можуть подразнювати шкіру. Багато серветок на ринку містять хімічні речовини, які можуть подразнювати та завдавати шкоди шкірі, такі як фталати, парабени, ароматизатори.

Дерматолог доктор Стефані Каппель зазначила, що крім того, багато з цих серветок можуть позбавити шкіру природних зволожуючих факторів, які можуть порушити бар’єр і надмірно позбавити шкіру.

Коли доречні серветки

Лікар розповіла, що такі серветки чудово підходять для швидкого очищення, коли людина занадто втомлена, щоб очистити водою.