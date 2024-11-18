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Косметолог назвала 5 главных табу в уходе за кожей. Запомните их!

Какие ошибки в уходе за кожей нужно избегать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Неправильный уход за кожей может привести к раздражению, сыпи и даже шрамам. Косметолог назвала главные табу в уходе, которые следует избегать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей, чтобы не навредить ей.

Главные ошибки в уходе за кожей

Пренебрежение солнцезащитным кремом

По словам косметолога Дарии Тищенко, даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, вызывая преждевременное старение, пигментацию и повышая риск рака кожи.

"Помните, солнцезащитный крем является обязательным этапом ухода", - отметила эксперт.

Частое использование агрессивных средств

Важно помнить, что чрезмерное очищение или использование средств со спиртом может пересушить кожу и нарушить ее эпидермальный барьер.

Особенно это касается тоников, которые могут содержать спирт в своем составе.

Выдавливание прыщей

Часто люди дома могут выдавливать на лице прыщи, но таким образом можно только увеличить воспаление и есть риск получить шрам.

Лучше использовать точечные средства или обратиться к специалисту.

Слишком много продуктов в уходе

Многоступенчатые процедуры не всегда приносят пользу, а могут только перегрузить кожу.

"Я советую придерживаться минимализма в уходе, если кожа не имеет проблем", - отметила Тищенко.

Неправильное использование активных ингредиентов

Сюда относятся кислоты, ретинол и другие более активные компоненты, которые нужно использовать по назначению и правильной дозировке.

Неправильное их использование может вызвать раздражение, ожоги или усугубить проблемы с кожей.

Как стресс влияет на кожу

Ранее мы сообщали о лайфхаке из сети, который не избавляет от прыщей на лице.

Также мы писали, чем категорически нельзя смывать макияж.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача-косметолога Дарии Тищенко и сайт American academy of dermatology.

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