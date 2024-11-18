Косметолог назвала 5 главных табу в уходе за кожей. Запомните их!

Неправильный уход за кожей может привести к раздражению, сыпи и даже шрамам. Косметолог назвала главные табу в уходе, которые следует избегать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей, чтобы не навредить ей.
Пренебрежение солнцезащитным кремом
По словам косметолога Дарии Тищенко, даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, вызывая преждевременное старение, пигментацию и повышая риск рака кожи.
"Помните, солнцезащитный крем является обязательным этапом ухода", - отметила эксперт.
Частое использование агрессивных средств
Важно помнить, что чрезмерное очищение или использование средств со спиртом может пересушить кожу и нарушить ее эпидермальный барьер.
Особенно это касается тоников, которые могут содержать спирт в своем составе.
Выдавливание прыщей
Часто люди дома могут выдавливать на лице прыщи, но таким образом можно только увеличить воспаление и есть риск получить шрам.
Лучше использовать точечные средства или обратиться к специалисту.
Слишком много продуктов в уходе
Многоступенчатые процедуры не всегда приносят пользу, а могут только перегрузить кожу.
"Я советую придерживаться минимализма в уходе, если кожа не имеет проблем", - отметила Тищенко.
Неправильное использование активных ингредиентов
Сюда относятся кислоты, ретинол и другие более активные компоненты, которые нужно использовать по назначению и правильной дозировке.
Неправильное их использование может вызвать раздражение, ожоги или усугубить проблемы с кожей.
Ранее мы сообщали о лайфхаке из сети, который не избавляет от прыщей на лице.
Также мы писали, чем категорически нельзя смывать макияж.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача-косметолога Дарии Тищенко и сайт American academy of dermatology.