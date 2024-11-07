Дерматолог назвала лайфхак з мережі, який не позбавляє від прищів на обличчі

Догляд за шкірою є важливим аспектом у боротьби з висипами. Лікар назвала спосіб з мережі, який не бореться з прищами, а лише шкодить шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку дерматолога Софі Шоттер.

Як не можна лікувати прищі

Доктор Шоттер попереджає, що лікування прищів за допомогою зубної пасти може спричинити подразнення та дерматит, де на шкірі з’являться почервоніння.

Для тих, хто бореться з прищами або має схильну до вугрів шкіру, лікар поділилась своєю порадою.

"Я б рекомендувала скоротити звичайний догляд - багатьом шкірам просто не потрібні інтенсивні зволожуючі засоби. Зробіть перерву в сильних зволожуючих кремах і подивіться, чи покращиться стан", - зазначила експерт.

Краще використовувати простий засіб для очищення шкіри, який містить кілька м’яких відлущувальних PHA-кислот і легкий зволожуючий засіб, як-от гіалуронова кислота.

В кінці варто нанести сонцезахисний крем із широким спектром покриття UVA та SPF не менше 50.

Лікар радить зосередитись на здоров’ї шкіри зсередини за допомогою добавок, вони допомагають живити шкіру.

"Наприклад, колаген є чудовою довгостроковою інвестицією у здоров’я шкіри, він допомагає відновити внутрішній баланс, підтримуючи клітини фібробластів активними та процес загоєння організму, де це необхідно", - розповіла лікар.

Що призводить до появи прищів

Проте зовнішні чинники - це лише видима частина причин появи сипу. У більшості випадків акне провокується внутрішніми факторами та супутніми захворюваннями. Розвитку сприяють:

зміни гормонального фону у підлітковому віці, в період вагітності, під час зміни фаз менструального циклу або при захворюваннях яєчників і щитовидної залози

незбалансоване харчування, зайва вага та захворювання шлунково-кишкового тракту

стрес та шкідливі звички, особливо куріння

прийом деяких лікарських засобів

цукровий діабет

генетична схильність при наявності акне у батьків

Деякі дослідження пов'язують конкретні продукти харчування з появами прищів. Наприклад, знежирене молоко, сироватковий протеїн і дієти з високим вмістом цукру можуть сприяти виникненню прищів.

Збалансоване, поживне харчування з великою кількістю свіжих фруктів та овочів, особливо багатих на вітамін С та бета-каротин, допомагає зменшити вугрове запалення.