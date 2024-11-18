Косметолог назвала 5 головних табу у догляді за шкірою. Запам'ятайте їх!

Неправильний догляд за шкірою може призвести до подразнення, висипів та навіть шрамів. Косметолог назвала головні табу у догляді, які варто уникати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою, щоб не зашкодити їй.

Головні помилки у догляді за шкірою

Нехтування сонцезахисним кремом

За словами косметолога Дарії Тіщенко, навіть у похмурі дні ультрафіолетові промені можуть пошкодити шкіру, викликаючи передчасне старіння, пігментацію та підвищуючи ризик раку шкіри

"Запам'ятайте, сонцезахисний крем є обов'язковим етапом догляду", - зазначила експерт.

Часте використання агресивних засобів

Важливо пам'ятати, що надмірне очищення або використання засобів зі спиртом може пересушити шкіру та порушити її епідермальний бар'єр. А це призводить до сильного подразнення.

Особливо це стосується тоніків, які можуть містити у своєму складі спирт.

Видавлювання прищів

Часто люди вдома можуть видавлювати на обличчі прищі, але таким чином можна лише збільшити запалення та є ризик отримати шрам.

Краще використовувати точкові засоби або звернутися до спеціаліста.

Занадто багато продуктів у догляді

Багатоступеневі процедури не завжди приносять користь, а можуть лише перевантажити шкіру.

"Я раджу дотримуватись мінімалізм у догляді, якщо шкіра не має проблем", - зазначила Тіщенко.

Неправильне використання активних інгредієнтів

Сюди відносяться кислоти, ретинол та інші активніші компоненти, які потрібно використовувати за призначенням і в правильному дозуванні.

Неправильне їх використання може викликати подразнення, опіки чи посилити проблеми зі шкірою.

Як стрес впливає на шкіру

Пошук здорових способів боротьби зі стресом також може допомогти шкірі. Деякі шкірні захворювання, такі як псоріаз і атопічний дерматит (екзема), часто з’являються вперше, коли людина відчуває сильний стрес.

До того ж самообстеження шкіри може допомогти вам виявити рак шкіри на ранній стадії, коли він добре піддається лікуванню.